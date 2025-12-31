Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO DOMIDUCA

Dupla é presa por sequestro de adolescente na Bahia

Menino, de 13 anos, foi levado em outubro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 14:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Dupla é presa por sequestro de adolescente na Bahia
-

Uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 24, foram presos nesta terça-feira, 30, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A dupla é suspeita de sequestrar o adolescente Deivison Levi Alves dos Santos, de 13 anos, no dia 29 de outubro.

Os dois foram presos durante investigações da Operação Domiduca, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, em conjunto com a Polícia Militar.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dez mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em endereços, concentrados no Residencial Campo Belo, situado no bairro Campo do Gado Novo. Durante a ação, os agentes apreenderam oito celulares foram apreendidos, que servirão para a análise de dados e na comunicação entre os suspeitos.

Sobre o desaparecimento

Leia Também:

Justiça condena PMs da Bahia por estupro e extorsão mediante sequestro
Envolvidos no sequestro de nutricionista são presos em Salvador
O que diz a lei sobre falsa ameaça de bomba e sequestro no Rodoanel?

Deivison Levi Alves dos Santos, de 13 anos, foi sequestrado no dia 29 de outubro de 2025, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. Na ocasião, a mãe contou que o filho foi levado por quatro homens encapuzados, que chegaram ao local perguntando por armas.

Apenas ela e o filho estavam no local. Após a negativa da mulher, os suspeitos levaram o adolescente e fugiram, sem pedir resgate nem fazer contato posterior.

Um corpo em decomposição foi encontrado, no dia 4 de novembro, em uma mata perto da Pedreira Rio Branco. A Polícia Civil investiga se o cadáver, que foi encontrado com sinais de tortura e sem um dos braços, é do garoto.

O corpo foi localizado por um pescador, que acionou a polícia imediatamente. Equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desaparecimento feira de santana investigação criminal Operação Domiduca Polícia Civil Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x