Dupla é presa por sequestro de adolescente na Bahia

Uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 24, foram presos nesta terça-feira, 30, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A dupla é suspeita de sequestrar o adolescente Deivison Levi Alves dos Santos, de 13 anos, no dia 29 de outubro.

Os dois foram presos durante investigações da Operação Domiduca, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, em conjunto com a Polícia Militar.

Dez mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em endereços, concentrados no Residencial Campo Belo, situado no bairro Campo do Gado Novo. Durante a ação, os agentes apreenderam oito celulares foram apreendidos, que servirão para a análise de dados e na comunicação entre os suspeitos.

Sobre o desaparecimento

Deivison Levi Alves dos Santos, de 13 anos, foi sequestrado no dia 29 de outubro de 2025, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. Na ocasião, a mãe contou que o filho foi levado por quatro homens encapuzados, que chegaram ao local perguntando por armas.

Apenas ela e o filho estavam no local. Após a negativa da mulher, os suspeitos levaram o adolescente e fugiram, sem pedir resgate nem fazer contato posterior.

Um corpo em decomposição foi encontrado, no dia 4 de novembro, em uma mata perto da Pedreira Rio Branco. A Polícia Civil investiga se o cadáver, que foi encontrado com sinais de tortura e sem um dos braços, é do garoto.

O corpo foi localizado por um pescador, que acionou a polícia imediatamente. Equipes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.