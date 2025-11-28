OPERAÇÃO NUTRIENTE
Envolvidos no sequestro de nutricionista são presos em Salvador
Tâmara Ferreira foi mantida em cativeiro por mais de 15 horas
Por Victoria Isabel
Dois homens, de 21 e 33 anos, foram presos nesta sexta-feira, 28, durante a Operação Nutriente, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para investigar o sequestro e roubo praticados contra a nutricionista Tâmara Ferreira, ocorrido no dia 6 de novembro, em Salvador. Ela foi mantida em cativeiro por mais de 15 horas e encontrada na manhã de sexta-feira, 7.
A ação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos bairros da Federação, Garcia e Dom Avelar. De acordo com a Polícia Civil:
- Um dos presos é proprietário do carro utilizado na ação criminosa.
- O outro suspeito teria atuado em uma motocicleta que deu apoio ao crime, além de auxiliar no local onde a vítima foi mantida em cativeiro.
Durante as buscas, os policiais apreenderam um aparelho com conversas e fotos relacionadas ao tráfico de drogas.
Investigação em andamento
A Operação Nutriente foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), responsável pelo inquérito. Ao todo, 25 policiais civis, distribuídos em sete equipes, participaram da ação desta sexta-feira.
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no sequestro e esclarecer todos os detalhes da atuação da associação criminosa.
