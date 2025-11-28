Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é preso em operação

Nordeste de Amaralina. - Foto: Filipe Conceição / Ascom PCBA

Quatro homens suspeitos de roubos e furtos nas imediações do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foram presos durante a Operação Parking, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 28.

De acordo com a PC, as equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão desde as primeiras horas da manhã no bairro do Nordeste de Amaralina. Ao longo da semana, outros dois integrantes já haviam sido capturados.

Outro homem foi conduzido nesta sexta para prestar esclarecimentos e deverá responder a inquérito policial. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As medidas judiciais integram um conjunto de ações articuladas para avançar na identificação, coleta de provas e responsabilização dos envolvidos nos crimes patrimoniais praticados na região.

A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, com apoio do Departamento Especializado de Investigação e Capturas (Deic), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições da Polícia Militar.