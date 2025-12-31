Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

- Foto: Graer/PM-BA

Um foragido da Justiça por tráfico de drogas foi preso, na manhã desta quarta-feira, 31, na praia de São Tomé de Paripe, em Salvador. O homem foi capturado durante uma operação integrada entre o Grupamento Aéreo (Graer) e a 19ª Companhia Indepentente da Polícia Militar.

A ação teve início após o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O alerta foi transmitido via Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para a tripulação do helicóptero Guardião 01, que realizava patrulhamento preventivo através da Operação Dominus Areae.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A prisão

Ao receber as coordenadas, a unidade aérea iniciou uma varredura sistemática na região, localizando o suspeito na faixa de areia. Os operadores realizaram o desembarque da aeronave a baixa altura para efetuar a abordagem e a detenção do indivíduo.

Após a captura, o homem foi entregue às equipes em solo da 19ª CIPM e conduzido à delegacia competente para o cumprimento das medidas legais.

Veja o vídeo: