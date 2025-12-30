PREJUÍZO DE R$ 100 MIL
Investigado por coordenar roubo a colégio em Salvador é preso
Aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de informática, ferramentas e materiais elétricos foram subtraídos
Por Leilane Teixeira
Um homem apontado como mentor intelectual de um roubo ocorrido em uma escola pública de Salvador, localizada no bairro de Paripe, foi preso na segunda-feira, 29. A prática criminosa aconteceu no dia 12 de julho deste ano, no colégio Estadual Barros Barreto, quando um grupo de homens invadiu o local.
Segundo a Polícia Civil, o investigado possui antecedente criminal por associação para o tráfico de drogas. Na época do crime, alguns deles estavam armados e renderam o vigilante do colégio, subtraindo diversos equipamentos, o que ocasionou um prejuízo superior a R$100 mil. Entre os itens roubados estão:
- aparelhos de ar-condicionado;
- equipamentos de informática;
- ferramentas;
- materiais elétricos, que foram transportados em um caminhão-baú utilizado pelo grupo
Investigações
As investigações foram conduzidas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que realizaram diligências de campo, análise de informações e cruzamento de dados até identificar o responsável por planejar e coordenar a ação criminosa. O investigado possui antecedente criminal por associação para o tráfico de drogas.
O mandado de prisão temporária foi cumprido na unidade policial especializada, e o homem segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar, localizar e prender os demais envolvidos, além de recuperar os bens subtraídos.
