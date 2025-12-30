Menu
POLÍCIA
PREJUÍZO DE R$ 100 MIL

Investigado por coordenar roubo a colégio em Salvador é preso

Aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de informática, ferramentas e materiais elétricos foram subtraídos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/12/2025 - 16:52 h | Atualizada em 30/12/2025 - 17:36
Imagem ilustrativa da imagem Investigado por coordenar roubo a colégio em Salvador é preso
-

Um homem apontado como mentor intelectual de um roubo ocorrido em uma escola pública de Salvador, localizada no bairro de Paripe, foi preso na segunda-feira, 29. A prática criminosa aconteceu no dia 12 de julho deste ano, no colégio Estadual Barros Barreto, quando um grupo de homens invadiu o local.

Segundo a Polícia Civil, o investigado possui antecedente criminal por associação para o tráfico de drogas. Na época do crime, alguns deles estavam armados e renderam o vigilante do colégio, subtraindo diversos equipamentos, o que ocasionou um prejuízo superior a R$100 mil. Entre os itens roubados estão:

  • aparelhos de ar-condicionado;
  • equipamentos de informática;
  • ferramentas;
  • materiais elétricos, que foram transportados em um caminhão-baú utilizado pelo grupo

Investigações

As investigações foram conduzidas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que realizaram diligências de campo, análise de informações e cruzamento de dados até identificar o responsável por planejar e coordenar a ação criminosa. O investigado possui antecedente criminal por associação para o tráfico de drogas.

O mandado de prisão temporária foi cumprido na unidade policial especializada, e o homem segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar, localizar e prender os demais envolvidos, além de recuperar os bens subtraídos.

Tags:

Bahia crimes escolas públicas investigação paripe Polícia Civil prisão roubo Salvador segurança pública

x