HOME > POLÍCIA
FEMINICÍDIO

Suspeito de assassinar ex-companheira em 2022 é preso em Salvador

Érica Santos Souza foi morta a tiros

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/12/2025 - 11:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de assassinar ex-companheira em 2022 é preso em Salvador
-

Um homem suspeito de matar a ex-companheira foi preso nesta terça-feira, 30, na localidade Portelinha, no bairro Lapa, em Salvador. Érica Santos Souza foi morta no dia 12 de outubro de 2022, no bairro Pau da Lima, a tiros.

As investigações realizadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), apontam que o homem cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Equipes do Serviço de Investigação (SI) da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), que já monitoravam o investigado há meses, realizaram a prisão. Ele foi identificado através de câmeras de videomonitoramento e reconhecimento facial e tentou fugir ao avistar as equipes.

O investigado foi conduzido à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio, expedido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. Ele segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o crime

Erica Santos Souza, de 24 anos, foi assassinada a tiros na Avenida Aliomar Baleeiro, na altura do bairro de Pau da Lima, em Salvador, do dia 12 de outubro de 2022. O autor dos disparos fugiu a pé.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos.

Desde o crime, o ex-companheiro da vítima era o principal suspeito.

