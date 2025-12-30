Menu
SALVADOR

Tiroteio deixa dois mortos e dois feridos em Castelo Branco

Um homem e uma muhere foram mortos e outras duas mulheres ficaram feridas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/12/2025 - 19:36 h
Policiamento foi reforçado na região
Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante um tiroteio registrado na tarde desta terça-feira, 30, na Rua Vitorino Alves Moitinho, no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, as duas vítimas fatais morreram ainda no local. As outras duas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para unidades de saúde, onde permanecem internadas.

Mototaxista seria o alvo do ataque

Fontes policiais informaram ao Portal A TARDE que o alvo da ação criminosa seria um mototaxista identificado apenas como Gabriel. Dois suspeitos teriam chegado ao ponto onde ele trabalhava em uma motocicleta e começaram a atirar. O homem tentou fugir, mas acabou atingido e morreu no local. Há suspeita de que ele tivesse ligação com o tráfico de drogas.

Durante o ataque, outras três mulheres também foram baleadas. Uma idosa não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras duas foram socorridas para uma unidade de saúde. Informações preliminares apontam que uma das feridas seria mãe de um policial militar do Batalhão Gêmeos, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Investigação em andamento

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Foram expedidas guias para perícia e necropsia, e diligências estão sendo realizadas para esclarecer autoria e motivação do crime.

Policiamento reforçado na região

Em razão da gravidade do ataque, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Castelo Branco, com o envio de viaturas e equipes de unidades de apoio. Segundo a corporação, as buscas pelos responsáveis seguem de forma integrada com outros órgãos de segurança pública.

“A Polícia Militar da Bahia segue realizando diligências e buscas contínuas na região, com o objetivo de localizar os autores do crime”, informou a instituição.

x