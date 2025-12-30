Homem protagoniza caso assustador de violência doméstica

Imgem ilustrativa - Foto: Pixabay | Divulgação

Um homem colombiano de 34 anos foi preso por suspeita de cometer agressões brutais contra a companheira, da mesma idade, em Cuiabá-MT. De acordo com o portal Metrópoles, as investigações apontam que a vítima sofreu violência física extrema, que resultaram na fratura do tornozelo, deixando-a dependente de cadeira de rodas.

O casal estava junto desde 2023 e dividia rotina de trabalho e moradia em um hotel da capital. Conforme a Polícia Civil, o primeiro episódio de violência ocorreu em outubro, quando a mulher foi atacada com socos e puxões de cabelo. Em dezembro, no entanto, a situação se agravou.

No dia 2 de dezembro, o homem voltou a agredir a companheira, dessa vez de forma ainda mais cruel. A mulher foi enforcada, alvo de socos, teve o tornozelo quebrado e foi ameaçada com facas arremessadas em sua direção. O colombiano ainda destruiu o celular dela e tentou arrancar seus dedos com um ventilador.

Mesmo após os atos, o suspeito seguiu trabalhando normalmente, enquanto a mulher permanecia ferida. Em 6 de dezembro, a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Cuiabá pelo chefe, onde os médicos constataram a gravidade da lesão.

A vítima está sob cuidados médicos, mas permanece com mobilidade reduzida.

Polícia se movimenta contra o agressor

Diante da gravidade do caso e do risco à integridade da vítima, a delegada Judá Maali, titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, solicitou a prisão preventiva do suspeito.

A polícia informou que a mulher demorou a denunciar por medo de represálias, já que o companheiro a ameaçava de morte, assim como seus familiares.

O pedido da preventiva foi aceito pela Justiça, assim o homem foi localizado e preso. “A violência doméstica é um ciclo que tende a se agravar quando não interrompido, e a Polícia Civil seguirá atuando com rigor na proteção das vítimas e responsabilização dos agressores”, afirmou a delegada Judá Maali.