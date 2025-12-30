GUINNESS WORLD RECORDS
Cidade brasileira ganha título de "Maior Réveillon do Mundo"
Reconhecimento do Guinness World Records é o resultado de um processo de validação que analisou diversos aspectos
Por Jair Mendonça Jr
A cidade do Rio de Janeiro foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como detentora do título de "Maior Réveillon do Mundo". O certificado foi entregue ao prefeito Eduardo Paes em uma cerimônia no palco principal de Copacabana, nesta terça-feira, 30,
Critérios
O reconhecimento do Guinness World Records é o resultado de um processo de validação que analisou diversos aspectos da festa da virada carioca, como:
- Público presente: o fator determinante foi o volume de participantes. O Rio de Janeiro comprovou a presença de 2,5 milhões de pessoas no Réveillon anterior (2025) apenas na faixa de areia da Praia de Copacabana. Este número não contabiliza o público em hotéis, ruas adjacentes e áreas do entorno.
- Dimensão da estrutura: A certificação também levou em conta a enorme estrutura montada para o evento, que se estende por toda a orla e por outras regiões da cidade.
- Abrangência: Os critérios incluem a magnitude da programação artística, a extensão territorial do evento e sua relevância cultural, reforçando o status da celebração como o maior evento gratuito de fim de ano do planeta.
A juíza do Guinness Book, Camila Borenstain, foi a responsável por entregar a placa ao prefeito Eduardo Paes.
Declaração do prefeito
Ao receber o título, o prefeito Eduardo Paes celebrou a conquista e destacou a vocação da cidade para grandes eventos públicos:
"Queria agradecer ao Guinness pela homenagem. Toda vez que sai essa história do número do Réveillon de Copacabana, tem muita contestação. É óbvio que mesmo que se não fosse verdade, a celebração, o número de palcos, já se justificaria pela alegria da celebração"
"Não há lugar no mundo que faça festas em espaço público com a constância que faz o Rio e com tanta gente. Não há. Eu desafio me apontar uma cidade que faz o que a gente faz no mundo inteiro. Não há no Brasil nem no mundo. Só acontece no Rio"
Programação e estrutura
Para a virada de 2026, a cidade se prepara para reafirmar o título com uma festa ainda mais grandiosa:
- Palcos e atrações: 70 atrações distribuídas em 13 palcos por toda a cidade (três em Copacabana e dez em outras regiões).
- Palco principal (Copacabana): programação inclui shows inéditos e grandes nomes da música brasileira e internacional:
- Gilberto Gil com participação especial de Ney Matogrosso.
- Belo e Alcione (no mesmo espetáculo).
- João Gomes com participação de Iza.
- Alok, com um show tecnológico que incluirá um balé de 1.200 drones (o maior já realizado no Brasil) em homenagem ao Rio.
- Beija-Flor de Nilópolis (atual campeã do carnaval) encerrará a festa.
- Queima de fogos: tradicional espetáculo pirotécnico terá 12 minutos de duração e será realizado a partir de 19 balsas posicionadas ao longo da orla — o maior número já utilizado na história do evento, estendendo o show por 3km da praia.
