Cidade brasileira ganha título de "Maior Réveillon do Mundo"

A cidade do Rio de Janeiro foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como detentora do título de "Maior Réveillon do Mundo". O certificado foi entregue ao prefeito Eduardo Paes em uma cerimônia no palco principal de Copacabana, nesta terça-feira, 30,

Critérios

O reconhecimento do Guinness World Records é o resultado de um processo de validação que analisou diversos aspectos da festa da virada carioca, como:

Público presente : o fator determinante foi o volume de participantes. O Rio de Janeiro comprovou a presença de 2,5 milhões de pessoas no Réveillon anterior (2025) apenas na faixa de areia da Praia de Copacabana. Este número não contabiliza o público em hotéis, ruas adjacentes e áreas do entorno.

: o fator determinante foi o volume de participantes. O Rio de Janeiro comprovou a presença de 2,5 milhões de pessoas no Réveillon anterior (2025) apenas na faixa de areia da Praia de Copacabana. Este número não contabiliza o público em hotéis, ruas adjacentes e áreas do entorno. Dimensão da estrutura : A certificação também levou em conta a enorme estrutura montada para o evento, que se estende por toda a orla e por outras regiões da cidade.

: A certificação também levou em conta a enorme estrutura montada para o evento, que se estende por toda a orla e por outras regiões da cidade. Abrangência : Os critérios incluem a magnitude da programação artística, a extensão territorial do evento e sua relevância cultural, reforçando o status da celebração como o maior evento gratuito de fim de ano do planeta.

A juíza do Guinness Book, Camila Borenstain, foi a responsável por entregar a placa ao prefeito Eduardo Paes.

Declaração do prefeito

Ao receber o título, o prefeito Eduardo Paes celebrou a conquista e destacou a vocação da cidade para grandes eventos públicos:

"Queria agradecer ao Guinness pela homenagem. Toda vez que sai essa história do número do Réveillon de Copacabana, tem muita contestação. É óbvio que mesmo que se não fosse verdade, a celebração, o número de palcos, já se justificaria pela alegria da celebração"

"Não há lugar no mundo que faça festas em espaço público com a constância que faz o Rio e com tanta gente. Não há. Eu desafio me apontar uma cidade que faz o que a gente faz no mundo inteiro. Não há no Brasil nem no mundo. Só acontece no Rio"

Programação e estrutura

Para a virada de 2026, a cidade se prepara para reafirmar o título com uma festa ainda mais grandiosa: