Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Cadeia Pública: 5 visitantes são detidas com drogas na panturrilha

Ao todo, foram apreendidos quase 1 quilo de substâncias análogas à maconha, cocaína, haxixe e bebidas alcoólicas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/12/2025 - 17:52 h
Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso
Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso -

Cinco mulheres foram detidas ao tentarem entrar com drogas escondidas na panturrilha durante visita na Cadeia Pública de Salvador, na manhã desta terça-feira.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal da Bahia, com a ajuda da tecnologia e o preparo dos agentes, foi possível evitar a entrada de quase 1 quilo de drogas na Cadeia Pública de Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Descoberta

Na tentativa de burlar a fiscalização, as mulheres ocultaram o material nas panturrilhas. No entanto, durante o procedimento de revista corporal realizado por meio do BodyScan, foram identificadas substâncias análogas à maconha, cocaína, haxixe e bebidas alcoólicas escondidas na região.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente:

  • 954 g de substância análoga à maconha;
  • cerca de 40 g de substância análoga à cocaína;
  • aproximadamente 4 g de substância análoga ao haxixe;
  • cerca de 1 litro de bebida alcoólica.

Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso, com a apresentação das visitantes e do material apreendido à autoridade policial, na Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.

Leia Também:

Homem protagoniza caso assustador de violência doméstica
Investigado por coordenar roubo a colégio em Salvador é preso
Influenciador é preso após apalpar mulher em shopping

BodyScan

O equipamento permite a realização da revista de maneira digna, respeitando a integridade e a privacidade das pessoas, sem a necessidade de toque direto, o que evita constrangimentos.

A Seap ressalta a importância da utilização do BodyScan na revista pessoal dos visitantes, garantindo a segurança da unidade de forma eficiente e segura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão Bahia BodyScan crimes drogas polícia penal presídio Salvador Seap segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x