SALVADOR
Cadeia Pública: 5 visitantes são detidas com drogas na panturrilha
Ao todo, foram apreendidos quase 1 quilo de substâncias análogas à maconha, cocaína, haxixe e bebidas alcoólicas
Por Leilane Teixeira
Cinco mulheres foram detidas ao tentarem entrar com drogas escondidas na panturrilha durante visita na Cadeia Pública de Salvador, na manhã desta terça-feira.
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal da Bahia, com a ajuda da tecnologia e o preparo dos agentes, foi possível evitar a entrada de quase 1 quilo de drogas na Cadeia Pública de Salvador.
Descoberta
Na tentativa de burlar a fiscalização, as mulheres ocultaram o material nas panturrilhas. No entanto, durante o procedimento de revista corporal realizado por meio do BodyScan, foram identificadas substâncias análogas à maconha, cocaína, haxixe e bebidas alcoólicas escondidas na região.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente:
- 954 g de substância análoga à maconha;
- cerca de 40 g de substância análoga à cocaína;
- aproximadamente 4 g de substância análoga ao haxixe;
- cerca de 1 litro de bebida alcoólica.
Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso, com a apresentação das visitantes e do material apreendido à autoridade policial, na Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.
BodyScan
O equipamento permite a realização da revista de maneira digna, respeitando a integridade e a privacidade das pessoas, sem a necessidade de toque direto, o que evita constrangimentos.
A Seap ressalta a importância da utilização do BodyScan na revista pessoal dos visitantes, garantindo a segurança da unidade de forma eficiente e segura.
