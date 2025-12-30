Cadeia Pública: 5 visitantes são detidas com drogas na panturrilha

Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso - Foto: Divulgação SEAP

Cinco mulheres foram detidas ao tentarem entrar com drogas escondidas na panturrilha durante visita na Cadeia Pública de Salvador, na manhã desta terça-feira.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Polícia Penal da Bahia, com a ajuda da tecnologia e o preparo dos agentes, foi possível evitar a entrada de quase 1 quilo de drogas na Cadeia Pública de Salvador.

Descoberta

Na tentativa de burlar a fiscalização, as mulheres ocultaram o material nas panturrilhas. No entanto, durante o procedimento de revista corporal realizado por meio do BodyScan, foram identificadas substâncias análogas à maconha, cocaína, haxixe e bebidas alcoólicas escondidas na região.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente:

954 g de substância análoga à maconha;

cerca de 40 g de substância análoga à cocaína;

aproximadamente 4 g de substância análoga ao haxixe;

cerca de 1 litro de bebida alcoólica.

Todos os procedimentos administrativos e legais estão em curso, com a apresentação das visitantes e do material apreendido à autoridade policial, na Central de Flagrantes, para adoção das medidas cabíveis.

BodyScan

O equipamento permite a realização da revista de maneira digna, respeitando a integridade e a privacidade das pessoas, sem a necessidade de toque direto, o que evita constrangimentos.

A Seap ressalta a importância da utilização do BodyScan na revista pessoal dos visitantes, garantindo a segurança da unidade de forma eficiente e segura.

