Laboratório de cocaína é desarticulado em grande cidade baiana

Um laboratório utilizado para refino de cocaína foi descoberto e desarticulado na terça-feira, 30, em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro Campo do Gado Novo.

De acordo com a PM, os policiais patrulhavam a Rua Heráclito Dias de Carvalho quando identificaram dois homens armados circulando a pé próximo a uma área de matagal. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos fugiram e abandonaram uma arma de fogo.

O Esquadrão de Motociclistas Asa Branca foi acionado para reforçar as buscas. Durante as diligências, os policiais localizaram uma residência que funcionava como laboratório clandestino e apreenderam diversos materiais usados no preparo de drogas.

Entre os itens encontrados estavam:

1 arma de fogo

10 pedras de cocaína

1 peteca de cocaína

1 balde com pó branco

1 prensa hidráulica

1 saco de fertilizante

1 botijão de gás

6 frascos com cloro

1 frasco com agrotóxico

5 sacos contendo pó branco

20 frascos com éter

2 balanças de precisão

1 telefone celular

1 gerador de energia

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde o caso foi registrado. Até o momento, nenhum suspeito foi capturado.