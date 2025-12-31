Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMBATE AO CRIME

Laboratório de cocaína é desarticulado em grande cidade baiana

Produtos químicos também foram apreendidos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/12/2025 - 15:00 h
A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM)
A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) -

Um laboratório utilizado para refino de cocaína foi descoberto e desarticulado na terça-feira, 30, em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro Campo do Gado Novo.

De acordo com a PM, os policiais patrulhavam a Rua Heráclito Dias de Carvalho quando identificaram dois homens armados circulando a pé próximo a uma área de matagal. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos fugiram e abandonaram uma arma de fogo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Esquadrão de Motociclistas Asa Branca foi acionado para reforçar as buscas. Durante as diligências, os policiais localizaram uma residência que funcionava como laboratório clandestino e apreenderam diversos materiais usados no preparo de drogas.

Entre os itens encontrados estavam:

  • 1 arma de fogo
  • 10 pedras de cocaína
  • 1 peteca de cocaína
  • 1 balde com pó branco
  • 1 prensa hidráulica
  • 1 saco de fertilizante
  • 1 botijão de gás
  • 6 frascos com cloro
  • 1 frasco com agrotóxico
  • 5 sacos contendo pó branco
  • 20 frascos com éter
  • 2 balanças de precisão
  • 1 telefone celular
  • 1 gerador de energia

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde o caso foi registrado. Até o momento, nenhum suspeito foi capturado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão Bahia criminalidade drogas feira de santana laboratório clandestino Polícia polícia militar segurança pública tráfico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM)
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM)
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM)
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM)
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x