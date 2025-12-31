COMBATE AO CRIME
Laboratório de cocaína é desarticulado em grande cidade baiana
Produtos químicos também foram apreendidos
Por Leilane Teixeira
Um laboratório utilizado para refino de cocaína foi descoberto e desarticulado na terça-feira, 30, em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. A operação foi conduzida por equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro Campo do Gado Novo.
De acordo com a PM, os policiais patrulhavam a Rua Heráclito Dias de Carvalho quando identificaram dois homens armados circulando a pé próximo a uma área de matagal. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos fugiram e abandonaram uma arma de fogo.
O Esquadrão de Motociclistas Asa Branca foi acionado para reforçar as buscas. Durante as diligências, os policiais localizaram uma residência que funcionava como laboratório clandestino e apreenderam diversos materiais usados no preparo de drogas.
Entre os itens encontrados estavam:
- 1 arma de fogo
- 10 pedras de cocaína
- 1 peteca de cocaína
- 1 balde com pó branco
- 1 prensa hidráulica
- 1 saco de fertilizante
- 1 botijão de gás
- 6 frascos com cloro
- 1 frasco com agrotóxico
- 5 sacos contendo pó branco
- 20 frascos com éter
- 2 balanças de precisão
- 1 telefone celular
- 1 gerador de energia
Todo o material foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde o caso foi registrado. Até o momento, nenhum suspeito foi capturado.
