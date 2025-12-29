Menu
MUNDO
ACIDENTE

Trem interoceânico descarrila, deixa 13 mortos e 98 feridos

Acidente ocorreu em cidade no sul do México

AFP

Por AFP

29/12/2025 - 6:22 h
Acidente com trem no sul do México
Acidente com trem no sul do México -

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 98 ficaram feridas neste domingo (28) em um acidente de trem no estado de Oaxaca, no sul do México, informaram as autoridades.

O trem, com 250 pessoas a bordo, havia partido de Salina Cruz, em Oaxaca, na costa do Pacífico, e seguia para Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, no Golfo do México.

“Em decorrência deste acidente, 139 pessoas estão fora de perigo, 98 ficaram feridas (...) e, lamentavelmente, 13 pessoas perderam a vida”, disse em comunicado a Marinha do México, que opera a linha ferroviária.

Mais cedo, a Marinha havia indicado um "acidente ferroviário na altura de Nizanda, Oaxaca". "Ocorreu o descarrilamento da locomotiva principal" do trem, detalhou.

Também disse que estava colaborando com as autoridades de transporte para “determinar as causas dos fatos” e recuperar a operacionalidade da ferrovia.

O trem fazia a rota do chamado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, que liga o Golfo do México ao Pacífico e costuma transportar carga e passageiros. A via foi inaugurada em 2023.

Trata-se de uma das obras de infraestrutura mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico no sudeste do México.

x