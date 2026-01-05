ATO
Esquerda convoca manifestação no 8 de janeiro: "Não podemos esquecer"
Presidente Lula fez apelo para incentivar participação popular
Por Gabriela Araújo
O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou a militância para um ato simbólico pela democracia, no dia 8 de janeiro, fazendo alusão aos atos golpistas de 2023, que resultou na depredação dos prédios dos Três Poderes.
A convocação foi feita por meio das redes sociais do partido no último domingo, 4, e terá início às 10h30, em frente ao Palácio do Planalto.
Veja publicação
No dia 8 de janeiro ocuparemos as ruas e a Praça dos Três Poderes, em Brasília, às 10h30, em frente ao Palácio do Planalto. Lembrar é resistir. Golpe nunca mais. 🇧🇷✊🏽 pic.twitter.com/H2VQGDl2TY— PT Brasil (@ptbrasil) January 4, 2026
Uma das figuras esperadas durante o ato é o presidente Lula (PT), além de parlamentares de esquerda.
Em vídeo nas redes sociais, o petista disse: "Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca".
Leia Também:
A gravação relembra a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao prédios do Legislativo, Executivo e Judiciário. Na ocasião, Lula ainda alfinetou o rival político, sem mencioná-lo.
"Um dia esse país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu, pela forma mais cretina, continuar governando esse país", disse.
Assista ao vídeo
Dia 8 de janeiro estaremos nas ruas em defesa da democracia. ✊🏽🇧🇷 pic.twitter.com/CdqFGaBlqA— PT Brasil (@ptbrasil) January 5, 2026
Outro ato: STF também se manifestará
O Supremo Tribunal Federal (STF) também organiza, para quinta, ato com objetivo de relembrar a data em que simpatizantes de Bolsonaro invadiram a Suprema Corte e depredaram o local, há três anos.
