HOME > POLÍTICA
ATO

Esquerda convoca manifestação no 8 de janeiro: "Não podemos esquecer"

Presidente Lula fez apelo para incentivar participação popular

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

05/01/2026 - 13:52 h | Atualizada em 05/01/2026 - 14:03
Manifestação
Manifestação -

O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou a militância para um ato simbólico pela democracia, no dia 8 de janeiro, fazendo alusão aos atos golpistas de 2023, que resultou na depredação dos prédios dos Três Poderes.

A convocação foi feita por meio das redes sociais do partido no último domingo, 4, e terá início às 10h30, em frente ao Palácio do Planalto.

Uma das figuras esperadas durante o ato é o presidente Lula (PT), além de parlamentares de esquerda.

Em vídeo nas redes sociais, o petista disse: "Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento e nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca".

A gravação relembra a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao prédios do Legislativo, Executivo e Judiciário. Na ocasião, Lula ainda alfinetou o rival político, sem mencioná-lo.

"Um dia esse país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu, pela forma mais cretina, continuar governando esse país", disse.

Assista ao vídeo

Outro ato: STF também se manifestará

O Supremo Tribunal Federal (STF) também organiza, para quinta, ato com objetivo de relembrar a data em que simpatizantes de Bolsonaro invadiram a Suprema Corte e depredaram o local, há três anos.

