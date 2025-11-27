Multa milionária: STF condena casal de idosos por 8 de janeiro

Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados pelo STF - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal de idosos que atuava como servidor público foi condenado pela 1º Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma unanime, a 14 anos de prisão — 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção — por participação na tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Ambos também terão de pagar uma multa no valor de R$ 30 milhões.

Identificados como Cláudio José Jacomeli, ex-analista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS), e Clarice Custódio Jacomeli, ex-professora municipal, os dois postaram foto em rede social durante as depredações.

Segundo a decisão, o casal foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Flávio Bolsonaro pode recuar de anistia e faz apelo por dosimetria

Mesmo com o discurso enfático de que a Câmara deveria dar prioridade ao projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) poderia mudar de ideia caso o texto não prospere na Casa.

Após a reunião urgente do PL realizada na última segunda-feira, 24, o parlamentar teria admitido, internamente, que a oposição deveria se mobilizar pelo PL da Dosimetria — discurso totalmente diferente ao dado à imprensa, de que "não temos compromisso nenhum com dosimetria".

Segundo interlocutores ouvidos pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a prioridade é pautar a versão original do projeto de anistia, apresentado por Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que concede o perdão aos envolvidos nos atos antidemocráticos. Em caso de fracasso, no entanto, a avaliação é de que devem aceitar ao menos a dosimetria.