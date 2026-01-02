Menu
DEFESA DA DEMOCRACIA

Evento no STF lembra três anos da invasão golpista em Brasília

Corte promove exposição, documentário e debates

Redação

Por Redação

02/01/2026 - 10:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Evento no STF lembra três anos da invasão golpista em Brasília
-

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizará na próxima quinta-feira, 8 de janeiro, um evento em memória aos três anos dos atos golpistas que atingiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Na mesma data, em 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do próprio Supremo em protesto contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para marcar a data, a Corte promove o evento “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”. A programação inclui a abertura de uma exposição, a exibição de um documentário, uma roda de conversa com jornalistas e uma mesa de debate.

Leia Também:

Mauro Cid fala em traição e pede perdão judicial sobre atos golpistas
Justiça solta homem que quebrou relógio histórico em atos golpistas
STF condena mais 29 réus pelos atos golpistas de 8/1
STF inicia julgamento de mais 12 réus por atos golpistas

A agenda começa no início da tarde com a abertura da exposição “8 de janeiro: Mãos da Reconstrução”, no Espaço do Servidor do STF. Em seguida, será exibido o documentário “Democracia Inabalada: Mãos da Reconstrução”, no Museu do tribunal.

A programação prossegue com uma roda de conversa com profissionais da imprensa e termina com a mesa-redonda “Um dia para não esquecer”, no Salão Nobre do Supremo.

