HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Gleisi defende Lula no caso Venezuela e chama Tarcísio de “cínico”

Ministra rebateu críticas do governador de São Paulo; entenda

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 8:38 h
Imagem ilustrativa da imagem Gleisi defende Lula no caso Venezuela e chama Tarcísio de “cínico”
-

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu no domingo, 4, declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que comemorou a queda do ditador Nicolás Maduro e afirmou que ele contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se manter anos no poder.

Em publicação nas redes sociais, Gleisi chamou Tarcísio de “cínico” e lembrou que o governador apoiou a eleição de Donald Trump e, posteriormente, as sanções impostas pelo governo norte-americano ao Brasil.

Tarcísio de Freitas, que vestiu boné do Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs ao Brasil, defendeu a anistia aos golpistas condenados e agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só, disparou
Gleisi Hoffmann - Ministra

O que disse Tarcísio?

Em vídeo publicado nas redes sociais no sábado, 3, horas após a divulgação da notícia de que o governo de Donald Trump havia atacado a Venezuela e prendido Maduro, Tarcísio afirmou que os venezuelanos viviam sob uma “ditadura” que teria contado com o apoio de Lula.

“Uma ditadura não cai da noite para o dia. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes e os direitos políticos de opositores. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo porque houve apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro”, afirmou o governador, enquanto exibia imagens de Lula ao lado de Maduro.

Tarcísio, que tem o nome sondado para disputar o Planalto nas eleições deste ano, disse ainda que “a Venezuela agora está vencendo a esquerda e, no final do ano, o Brasil também vence”.

Ver todas

