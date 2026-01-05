Maduro encara justiça dos EUA pela primeira vez

Ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro - Foto: FEDERICO PARRA

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai passar por uma audiência de custódia, nesta segunda-feira, 5, no Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan, em Nova Iorque. Ele está detido em uma prisão federal de segurança máxima no Brooklyn, na mesma cidade.

O líder chavista foi preso no último sábado, 3, após uma operação deflagrada pelos Estados Unidos em Caracas e outras cidades do país sul-americano. Além dele, a esposa, Cília Flores, acabou detida.

A convocação foi anunciada por um tribunal federal americano neste domingo, 4, que notificará formalmente as acusações contra ele.

Maduro e a esposa são acusados pela Justiça dos EUA de crimes relacionados a narcotráfico, terrorismo, porte ilegal de armas e conspiração para importar cocaína para o território americano.

Ataque dos Estados Unidos na Venezuela deixa 80 mortos, diz jornal

Os ataques dos Estados Unidos na Venezuela realizados neste sábado, 3, já causaram a morte de 80 pessoas, conforme informações do jornal The New York Times. Até o momento, o governo venezuelano confirma oficialmente 40 óbitos entre civis e militares.

O ministro da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino, já havia declarado que o total de mortos poderia subir devido ao impacto dos bombardeios e combates ocorridos na operação. Segundo ele, a maior parte da equipe de segurança do presidente Nicolás Maduro morreu nos ataques, além de definir a captura como um “sequestro covarde”.