Filho de Maduro promete resistência contra os EUA; veja

Nicolás Maduro ao lado do filho, Nicolasito, e de Delcy Rodríguez - Foto: Juan Barreto | AFP

O deputado Nicolás Maduro Guerra, filho de Nicolás Maduro, afirmou que não vai recuar nas mobilizações populares após a captura do seu pai, que ocorreu no sábado, 3.

A promessa foi feita em áudio que foi divulgado neste domingo, 4. O parlamentar afirmou na gravação que os adversários não lhe verão fraco. Maduro Guerra ainda falou que levantará ao lado do povo as "bandeiras da dignidade".

"Estamos bem, estamos tranquilos. Vocês vão nos ver nas ruas, vão nos ver ao lado deste povo, vão nos ver levantando as bandeiras da dignidade. Eles querem nos ver fracos, não vão nos ver fracos", diz o deputado no áudio.

"Estou firme. Estamos firmes e minha família está firme, firme e dura", completou o filho de Maduro.

Nova presidente

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela reconheceu a vice-presidente Delcy Rodríguez como nova presidente do país, sucedendo Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos na madrugada de sábado, 3.

Segundo a decisão, a medida tem como objetivo “garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação”.

Delcy, que também é defensora dos ideais de Hugo Chávez, assim como Maduro, ficará no cargo de forma interina, até que haja, como proposto pelos Estados Unidos, uma transição democrática de poder.