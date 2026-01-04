Menu
MUNDO
MUNDO

Delcy assume Presidência enquanto Trump fala em governar a Venezuela

Interina adota discurso de tentar barrar avanço dos EUA na Venezuela

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 7:49 h | Atualizada em 04/01/2026 - 8:02
Imagem ilustrativa da imagem Delcy assume Presidência enquanto Trump fala em governar a Venezuela
-

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou que a vice-presidente Delcy Rodríguez assuma interinamente a Presidência do país no lugar de Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos na madrugada de sábado, 3.

Segundo a decisão, a medida tem como objetivo “garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação”.

A Corte acrescentou que irá debater o caso para “determinar o quadro jurídico aplicável que assegure a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania diante da ausência forçada do Presidente da República”.

Maduro já está nos EUA: Veja a lista de crimes que podem condená-lo
EUA x Venezuela: Trump adotou estratégia ousada para monitorar Maduro
Trump expõe conversa final com Maduro e faz revelação surpreendente
Maduro e a esposa foram capturados pelos EUA enquanto dormiam

Logo após a captura de Maduro, Delcy convocou ministros e a população venezuelana a resistirem à intervenção dos Estados Unidos no governo do país.

Em pronunciamento transmitido pela televisão estatal, ela pediu calma e afirmou que a Venezuela “nunca será colônia de nenhuma nação”.

EUA querem poder na Venezuela

Apesar do discurso de defesa da soberania venezuelana, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos pretendem assumir o governo do país por meio de um “grupo” que estaria sendo designado até que ocorra uma transição de poder.

“Nós vamos administrar o país pelo tempo que for necessário. Temos certeza de que haverá uma transição adequada, justa e legal. Queremos liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela”, disse Trump em pronunciamento feito em sua residência na Flórida, ao detalhar a operação que resultou na captura de Maduro.

O presidente norte-americano indicou que o grupo será formado por integrantes do alto escalão de seu governo, mas não informou como nem quando a iniciativa será implementada.

