Conflito na Venezuela tira Leonardo DiCaprio de tradicional premiação

Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos - Foto: VALERIE MACON | AFP

O conflito entre Estados Unidos e Venezuela afetou diretamente o mundo dos famosos. A tradicional cerimônia de premiação do Palm Springs International Film Festival, realizada no sábado, 3, na California, não pôde contar com Leonardo DiCaprio.

O ator de 51 anos não conseguiu sair da Ilha de St. Barths, no Caribe, onde estava, devido a restrições no tráfego aéreo após a operação militar determinada pelo presidente Donald Trump.

De acordo com a revista People, DiCaprio foi impedido de deixar o Caribe por “interrupções inesperadas e restrições no espaço aéreo”. O artista, no entanto, foi homenageado durante o evento.

Apesar de não ter comparecido fisicamente, o super astro do cinema norte-americano gravou um discurso de agradecimento, que foi exibido ao público presente.