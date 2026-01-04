Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Conflito na Venezuela tira Leonardo DiCaprio de tradicional premiação

Ator de 51 anos ficou de fora do Palm Springs International Film Festival

João Grassi

Por João Grassi

04/01/2026 - 19:24 h
Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos
Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos -

O conflito entre Estados Unidos e Venezuela afetou diretamente o mundo dos famosos. A tradicional cerimônia de premiação do Palm Springs International Film Festival, realizada no sábado, 3, na California, não pôde contar com Leonardo DiCaprio.

O ator de 51 anos não conseguiu sair da Ilha de St. Barths, no Caribe, onde estava, devido a restrições no tráfego aéreo após a operação militar determinada pelo presidente Donald Trump.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a revista People, DiCaprio foi impedido de deixar o Caribe por “interrupções inesperadas e restrições no espaço aéreo”. O artista, no entanto, foi homenageado durante o evento.

Leia Também:

Presidente diz não temer delação de Maduro após alerta de Trump
'Assassinados a sangue frio': Ministro detalha queda de Maduro
Queda de Nicolás Maduro finaliza complexa era do chavismo venezuelano

Apesar de não ter comparecido fisicamente, o super astro do cinema norte-americano gravou um discurso de agradecimento, que foi exibido ao público presente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conflito estados unidos Leonardo DiCaprio venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Leonardo DiCarprio, ator de 51 anos
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x