Presidente diz não temer delação de Maduro após alerta de Trump

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro - Foto: Daniel Munoz/AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse não temer ser prejudicado pelo mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma eventual delação premiada do líder chavista, que está detido nos Estados Unidos após a operação de guerra montada pelas forças de segurança norte-americanas no país da América do Sul, no sábado, 3.

Ontem, em coletiva de imprensa na Flórida, Donald Trump mandou um recado direto a Petro, afirmando que o esquerdista "tem que ficar esperto".

"Ele [Gustavo Petro] tem rotas de cocaína, tem fábricas onde é produzida cocaína, então eu mantenho o que eu disse anteriormente: ele está produzindo cocaína e depois enviando para os EUA, então, sim, tem que ficar esperto", afirmou Trump ao responder à pergunta de um jornalista.

Sem preocupações

A reação de Petro a uma possível delação de Maduro veio em uma rede social. Também no sábado, 3, ao responder um jornalista pelo X (antigo Twitter), o presidente colombiano minimizou a possibilidade.

Não estou preocupado de forma alguma Gustavo Petro - Presidente da Colômbia

Ontem mais cedo, o governo soltou uma nota condenando o ataque americano e a prisão de Nicolás Maduro.

O presidente colombiano havia solicitado também uma reunião “imediata” da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU) para “estabelecer a legalidade internacional da agressão” por parte dos Estados Unidos.