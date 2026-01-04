Menu
MUNDO

Presidente diz não temer delação de Maduro após alerta de Trump

Em coletiva realizada no sábado, Donald Trump disse que Gustavo Petro "tem que ficar esperto"

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/01/2026 - 17:10 h | Atualizada em 04/01/2026 - 17:27
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro
Presidente da Colômbia, Gustavo Petro -

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse não temer ser prejudicado pelo mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma eventual delação premiada do líder chavista, que está detido nos Estados Unidos após a operação de guerra montada pelas forças de segurança norte-americanas no país da América do Sul, no sábado, 3.

Ontem, em coletiva de imprensa na Flórida, Donald Trump mandou um recado direto a Petro, afirmando que o esquerdista "tem que ficar esperto".

Leia Também:

Queda de Nicolás Maduro finaliza complexa era do chavismo venezuelano
Nicole Bahls tem voo desviado da Venezuela após ataque dos EUA
Apesar do caos na Venezuela, Opep+ mantém produção de petróleo estável

"Ele [Gustavo Petro] tem rotas de cocaína, tem fábricas onde é produzida cocaína, então eu mantenho o que eu disse anteriormente: ele está produzindo cocaína e depois enviando para os EUA, então, sim, tem que ficar esperto", afirmou Trump ao responder à pergunta de um jornalista.

Sem preocupações

A reação de Petro a uma possível delação de Maduro veio em uma rede social. Também no sábado, 3, ao responder um jornalista pelo X (antigo Twitter), o presidente colombiano minimizou a possibilidade.

Não estou preocupado de forma alguma
Gustavo Petro - Presidente da Colômbia

Ontem mais cedo, o governo soltou uma nota condenando o ataque americano e a prisão de Nicolás Maduro.

O presidente colombiano havia solicitado também uma reunião “imediata” da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU) para “estabelecer a legalidade internacional da agressão” por parte dos Estados Unidos.

x