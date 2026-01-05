Menu
HOME > MUNDO
POLÍTICA

Prisão de Maduro abre disputa sobre quem governa Venezuela

Ex-presidente foi preso durante operação dos EUA no país no último sábado, 3

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/01/2026 - 8:08 h | Atualizada em 05/01/2026 - 8:31
Prisão de Maduro abre disputa sobre quem governa a Venezuela
Prisão de Maduro abre disputa sobre quem governa a Venezuela

Com a prisão do presidente Nicolás Maduro, após a operação dos EUA na Venezuela, no último sábado, 3, quem assumiu o posto de chefe de governo foi a vice, Delcy Rodriguez, inclusive, com o apoio da Suprema Corte e das Forças Armadas do país.

A questão é que, ao mesmo tempo, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a criação de um grupo para conduzir uma transição política na Venezuela — enquanto isso, empresas norte-americanas teriam o controle do petróleo.

O que diz a Constituição?

O ponto-chave está na interpretação dada pela Constituição do país vizinho ao Brasil. A discussão está sobre o que caracteriza "falta absoluta" ou "falta temporária" do presidente.

O documento estabelece regras distintas conforme o tipo de ausência do presidente e o momento do mandato em que ela ocorre.

Leia Também:

"Dois homens com distúrbios mentais", diz Otto sobre tensão na Venezuela
Países da América Latina não fecham posição sobre crise venezuelana
Ataque dos Estados Unidos na Venezuela deixa 80 mortos, diz jornal

Segundo o artigo 233, a chamada "falta absoluta" inclui situações como morte, renúncia, destituição judicial, incapacidade permanente, abandono do cargo declarado pela Assembleia Nacional ou revogação do mandato por voto popular.

Se a falta absoluta ocorrer nos primeiros quatro anos do mandato, o vice-presidente assume, mas é obrigado a convocar novas eleições em até 30 dias consecutivos — Maduro iniciou o terceiro mandato em 10 de janeiro de 2025.

Outra hipótese

Já o artigo 234 trata das faltas temporárias. Neste cenário, o vice-presidente pode assumir por até 90 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 90 dias com autorização da Assembleia Nacional.

Mas, se ao final de 180 dias, a ausência continuar, cabe ao Parlamento decidir se a situação deve ser considerada falta absoluta, o que ativaria as regras do Artigo 233.

E onde a situação de Maduro se encaixa?

Porém, a Constituição não menciona explicitamente prisão internacional ou sequestro por forças estrangeiras como causa automática de falta absoluta.

Essa "lacuna" tem sido explorada pelo governo e pelo Judiciário, já que a captura não configura nenhuma das hipóteses do Artigo 233 e estaria enquadrada como falta temporária nos termos do Artigo 234.

Sem prazo

Com a Corte aliada do atual regime, há possibilidade de haver uma manobra jurídica para driblar a Constituição e evitar a convocação de eleições.

Assim, com os apoios do Judiciário e das Forças Armadas, Delcy Rodríguez poderia seguir no mandato sem uma data clara para convocar um novo pleito.

x