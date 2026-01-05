Menu
POLÍTICA
SEM ACORDO

Países da América Latina não fecham posição sobre crise venezuelana

Reunião da Celac contou com presença do ministro brasileiro Mauro Vieira

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 6:50 h | Atualizada em 05/01/2026 - 7:01
Imagem ilustrativa da imagem Países da América Latina não fecham posição sobre crise venezuelana
-

Realizada para discutir a situação da Venezuela após a queda do líder Nicolás Maduro, a reunião virtual da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) terminou sem acordo entre os países. O encontro, que ocorreu na tarde de domingo, 4, contou com a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

A Celac é um bloco criado no México, em 2010, que reúne 33 países da região. A aliança busca a integração latino-americana e caribenha, além da coordenação política, econômica e social entre os países.

A expectativa era de que, após a reunião, os países divulgassem um posicionamento conjunto, especialmente em relação à prisão de Maduro pelo governo dos Estados Unidos.

Em comunicado feito antes da reunião da Celac, no entanto, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil Pinto, subiu o tom contra o ataque dos Estados Unidos. Segundo ele, a interferência militar atinge toda a América Latina.

“Três de janeiro de 2026 ficará inscrito como uma data sombria na história do nosso país. Nesse dia, o governo dos Estados Unidos da América violou de forma aberta e deliberada a zona de paz da América Latina e do Caribe, proclamada de maneira unânime pelos 33 Estados que compõem a Celac. Por isso, afirmamos com absoluta clareza que esse ataque não é apenas contra a Venezuela, mas contra toda a América Latina”, disse.

Clima de preocupação

Também antes da reunião, Brasil, México, Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai publicaram um comunicado conjunto no qual expressam preocupação com “tentativas de controle governamental” após os Estados Unidos atacarem a Venezuela e capturarem Maduro.

Expressamos nossa profunda preocupação e rechaço diante das ações militares executadas unilateralmente no território da Venezuela, as quais contrariam princípios fundamentais do direito internacional, em particular a proibição do uso e da ameaça do uso da força, o respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados, consagrados na Carta das Nações Unidas, diz o texto.

Os países afirmam ainda que tais ações constituem um precedente perigoso para a paz, além de colocarem em risco a população civil, e pedem que a situação na Venezuela seja resolvida sem interferências externas e com respeito à “vontade do povo venezuelano”.

x