Mauro Vieira participa de reunião sobre Venezuela com países latinos

- Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa na tarde deste domingo, 4, de uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir a situação da Venezuela após o ataque dos Estados Unidos que culminou na prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Vieira estava de férias até a segunda-feira, 6, mas encerrou o período de recesso mais cedo e retornou a Brasília após a ação militar americana. Ele participará da reunião em nível ministerial por videoconferência, no Palácio Itamaraty, por volta das 14h (horário de Brasília).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na pauta do encontro, entram temas como desarmamento nuclear, agricultura familiar, cultura, energia e meio ambiente, com a América Latina em busca de maior autonomia.

Reunião de emergência

Logo após a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, o governo brasileiro convocou uma reunião ministerial de emergência para tratar da resposta política e dos impactos que a operação poderia causar no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coordenou a reunião de forma remota, pois está em recesso em uma base militar no Rio de Janeiro, e deve retornar a Brasília nesta segunda-feira, 6.

Segundo o governo, não há brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela.