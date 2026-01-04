Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Mauro Vieira participa de reunião sobre Venezuela com países latinos

Chanceler brasileiro estava de folga, mas precisou retornar ao trabalho em Brasília

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 12:27 h | Atualizada em 04/01/2026 - 12:38
Imagem ilustrativa da imagem Mauro Vieira participa de reunião sobre Venezuela com países latinos
-

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa na tarde deste domingo, 4, de uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir a situação da Venezuela após o ataque dos Estados Unidos que culminou na prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Vieira estava de férias até a segunda-feira, 6, mas encerrou o período de recesso mais cedo e retornou a Brasília após a ação militar americana. Ele participará da reunião em nível ministerial por videoconferência, no Palácio Itamaraty, por volta das 14h (horário de Brasília).

Na pauta do encontro, entram temas como desarmamento nuclear, agricultura familiar, cultura, energia e meio ambiente, com a América Latina em busca de maior autonomia.

Reunião de emergência

Logo após a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, o governo brasileiro convocou uma reunião ministerial de emergência para tratar da resposta política e dos impactos que a operação poderia causar no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coordenou a reunião de forma remota, pois está em recesso em uma base militar no Rio de Janeiro, e deve retornar a Brasília nesta segunda-feira, 6.

Segundo o governo, não há brasileiros entre possíveis vítimas dos ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Ver todas

x