POLÍTICA
POLÍTICA

"Dois homens com distúrbios mentais", diz Otto sobre tensão na Venezuela

Senador criticou duramente posturas de Donald Trump e Nicolás Maduro

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 7:37 h | Atualizada em 05/01/2026 - 7:49
Imagem ilustrativa da imagem "Dois homens com distúrbios mentais", diz Otto sobre tensão na Venezuela
-

O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou na noite de domingo, 4, que não há um lado certo na tensão que envolve os Estados Unidos e a Venezuela.

Ao se pronunciar pela primeira vez sobre a operação militar do governo Donald Trump que culminou na prisão do ditador Nicolás Maduro, o parlamentar baiano disse haver “dois homens com distúrbios mentais” na situação.

Otto afirmou que Maduro já exercia um governo ilegítimo na Venezuela após impor “loucamente” sua própria vitória nas eleições presidenciais do país em 2024. Já Trump, segundo ele, usa a força para atacar a soberania de um país democrático e latino.

“Maduro fraudou loucamente as eleições e impôs uma ditadura de esquerda. O outro, Donald Trump, ganhou no voto a eleição da maior potência do mundo e usa a força contra a soberania dos venezuelanos e o direito internacional. Dois errados nunca acertam”, escreveu o senador.

Reações no Senado: Wagner se pronuncia

Além de Otto, o senador Jaques Wagner (PT-BA) também se pronunciou sobre o caso. No mesmo dia do ataque, no sábado, 3, o petista classificou como “inaceitável” a postura do governo dos Estados Unidos por violar a soberania venezuelana.

“Os ataques à Venezuela representam uma grave violação à soberania do país e ao direito internacional. Os conflitos entre Estados soberanos devem ser resolvidos pela via do diálogo, da diplomacia e da negociação, jamais pelo uso da força, da violência ou da guerra”, afirmou.

Dos três senadores baianos, apenas Angelo Coronel (PSD-BA) não se pronunciou sobre o caso.

