Venezuela promove 'caça às bruxas' após prisão de Maduro

Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela - Foto: Federico Parra | AFP

O governo interino da Venezuela ordenou, nesta segunda-feira, 5, o início imediato das buscas e prisões de todos aqueles que tenham participado em solo venezuelano da operação que culminou na captura e prisão de Nicolás Maduro, agora ex-presidente do país, no último sábado, 3.

Maduro foi levado pela 'tropa de elite' do exército americano para os Estados Unidos. O decreto do governo, agora sob a tutela de Delcy Rodríguez, está em vigor desde sábado, 3, mas foi divulgado na íntegra apenas nesta segunda.

O ex-presidente venezuelano será apresentado à Justiça americana, em Nova York. A expectativa é que ele seja julgado em solo estadunidense, podendo pegar até mesmo prisão perpétua.

Congelamento de bens

O Conselho Federal da Suíça bloqueou os bens e ativos de Nicolás Maduro, em decisão anunciada nesta segunda, 5. A iniciativa é tida como uma resposta às novas diretrizes da Venezuela, após o começo da intervenção dos Estados Unidos.

Desde a prisão de Maduro, as ruas de Caracas, capital do país, estão tomadas por manifestantes pró e contra o ex-presidente venezuelano, que chegou ao poder em 2013, após a morte de Hugo Chávez.