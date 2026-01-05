Ex-assessor de Trump xinga Lula após crítica à ação na Venezuela

- Foto: Reprodução/ Redes sociais Jason Miller

Ex-conselheiro do líder norte-americano Donald Trump, Jason Miller fez uma publicação nas redes sociais xingando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 4. Ele fez referência à fala do petista que criticou a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela.

“Vai se f****, Lula. Agora todos nós sabemos qual é a sua posição”, escreveu Miller na rede social X, ao compartilhar uma matéria sobre a declaração do presidente brasileiro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No sábado, 3, mesmo dia da operação militar dos Estados Unidos que culminou na prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, Lula afirmou que a ação ultrapassou a “linha do aceitável” e abre um “precedente extremamente perigoso”.

“Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”, escreveu o petista nas redes sociais.

Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou sobre a publicação de Miller.