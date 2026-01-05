Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ex-assessor de Trump xinga Lula após crítica à ação na Venezuela

Jason Miller afirmou que o presidente brasileiro mostra de que lado está

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 9:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Ex-assessor de Trump xinga Lula após crítica à ação na Venezuela
-

Ex-conselheiro do líder norte-americano Donald Trump, Jason Miller fez uma publicação nas redes sociais xingando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 4. Ele fez referência à fala do petista que criticou a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela.

“Vai se f****, Lula. Agora todos nós sabemos qual é a sua posição”, escreveu Miller na rede social X, ao compartilhar uma matéria sobre a declaração do presidente brasileiro.

No sábado, 3, mesmo dia da operação militar dos Estados Unidos que culminou na prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, Lula afirmou que a ação ultrapassou a “linha do aceitável” e abre um “precedente extremamente perigoso”.

“Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”, escreveu o petista nas redes sociais.

Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou sobre a publicação de Miller.

x