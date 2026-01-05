POLÍTICA
Ex-assessor de Trump xinga Lula após crítica à ação na Venezuela
Jason Miller afirmou que o presidente brasileiro mostra de que lado está
Por Ane Catarine
Ex-conselheiro do líder norte-americano Donald Trump, Jason Miller fez uma publicação nas redes sociais xingando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 4. Ele fez referência à fala do petista que criticou a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela.
“Vai se f****, Lula. Agora todos nós sabemos qual é a sua posição”, escreveu Miller na rede social X, ao compartilhar uma matéria sobre a declaração do presidente brasileiro.
No sábado, 3, mesmo dia da operação militar dos Estados Unidos que culminou na prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro, Lula afirmou que a ação ultrapassou a “linha do aceitável” e abre um “precedente extremamente perigoso”.
“Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”, escreveu o petista nas redes sociais.
Até o momento, o Itamaraty não se pronunciou sobre a publicação de Miller.
