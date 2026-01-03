Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Milei utilizou o X para se posicionar - Foto: Reprodução Rede Social

Em resposta ao ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, ocorrido na manhã deste sábado, 3, o presidente da Argentina, Javier Milei, utilizou sua rede social X (antigoTwitter) para reiterar sua posição e associar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ao líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Milei compartilhou trechos de seu discurso proferido na Cúpula do Mercosul, em 20 de dezembro de 2025. Na edição da publicação, foi inserida uma fotografia de Lula em um abraço com Maduro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo compartilhado, o presidente argentino defende que a "ditadura atroz e inumana" da Venezuela deve ser extinta no continente, sob o risco de "arrastar todos".

Milei também expressa satisfação com as ações externas, parabenizando os Estados Unidos e o presidente Donald Trump pela pressão exercida com o objetivo de "libertar o povo Venezuelano".

Na postagem, Milei celebrou o ataque e finalizou com seu lema de campanha

"La libertad avanza. Viva la libertad, carajo [A liberdade avança. Viva a liberdade, caralho]".