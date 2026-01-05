Senador cobra esquerda por não celebrar fim do regime de Maduro

- Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou na manhã desta segunda-feira, 5, que a esquerda brasileira, em vez de criticar o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, deveria se juntar ao povo venezuelano e comemorar a queda do regime ditatorial de Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez na Presidência do país.

Em publicação na rede social X, o parlamentar disse que qualquer postura da esquerda que não seja favorável à derrubada do regime é incoerente e demonstra falta de empatia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A esquerda brasileira deveria se unir ao povo venezuelano e aos 8 milhões de exilados pela ditadura de Chávez e Maduro e comemorar, como as vítimas do regime estão comemorando, o fim do ditador. O resto se chama incoerência e falta de empatia”, escreveu.

Veja publicação

A esquerda brasileira deveria se unir ao povo venezuelano e aos 8 milhões de exilados pela ditadura de Chaves e Maduro e comemorar, como as vítimas do regime estão comemorando, o fim do ditador. O resto se chama incoerência, falta de empatia. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) January 5, 2026

Ataque dos EUA

O Exército dos Estados Unidos realizou bombardeios em Caracas e em outras regiões da Venezuela na madrugada do último sábado, 3, com o objetivo de capturar Nicolás Maduro.

A operação foi descrita como “discreta, precisa e conduzida no escuro da madrugada” pelo general Dan Caine, chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA. A ação foi autorizada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O governo de Cuba e o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela confirmaram nesta segunda-feira que 32 cidadãos cubanos morreram durante o ataque.

Ainda não há confirmação se essas mortes foram incluídas no balanço divulgado pela imprensa dos Estados Unidos.