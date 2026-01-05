Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Senador cobra esquerda por não celebrar fim do regime de Maduro

Para Ciro Nogueira, falta empatia e coerência por parte dos esquerdistas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

05/01/2026 - 12:49 h | Atualizada em 05/01/2026 - 13:22
Imagem ilustrativa da imagem Senador cobra esquerda por não celebrar fim do regime de Maduro
-

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou na manhã desta segunda-feira, 5, que a esquerda brasileira, em vez de criticar o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, deveria se juntar ao povo venezuelano e comemorar a queda do regime ditatorial de Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez na Presidência do país.

Em publicação na rede social X, o parlamentar disse que qualquer postura da esquerda que não seja favorável à derrubada do regime é incoerente e demonstra falta de empatia.

“A esquerda brasileira deveria se unir ao povo venezuelano e aos 8 milhões de exilados pela ditadura de Chávez e Maduro e comemorar, como as vítimas do regime estão comemorando, o fim do ditador. O resto se chama incoerência e falta de empatia”, escreveu.

Veja publicação

Ataque dos EUA

O Exército dos Estados Unidos realizou bombardeios em Caracas e em outras regiões da Venezuela na madrugada do último sábado, 3, com o objetivo de capturar Nicolás Maduro.

A operação foi descrita como “discreta, precisa e conduzida no escuro da madrugada” pelo general Dan Caine, chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA. A ação foi autorizada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Leia Também:

Marqueteiro baiano recebeu US$ 10 milhões de Nicolás Maduro
Sob forte escolta, Maduro é transferido a tribunal nos EUA
Prisão de Maduro abre disputa sobre quem governa Venezuela
Maduro encara justiça dos EUA pela primeira vez

O governo de Cuba e o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela confirmaram nesta segunda-feira que 32 cidadãos cubanos morreram durante o ataque.

Ainda não há confirmação se essas mortes foram incluídas no balanço divulgado pela imprensa dos Estados Unidos.

