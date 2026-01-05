Sob forte escolta, Maduro é transferido a tribunal nos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Nicolás Maduro foi transferido para um tribunal federal em Lower Manhattan, nos Estados Unidos, horas antes da sua audiência, marcada para iniciar às 14h, desta segunda-feira, 5.

O então presidente da Venezuela e sua mulher, Cilia Flores, estavam presos no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, após terem sido capturados pelo governo Trump.

Nas imagens divulgadas pela agência internacional Reuters, Maduro aparece vestido com um macacão marrom, com as mãos amarradas e escoltado por policiais americanos.

Prisão de Maduro abre disputa sobre quem governa Venezuela

Com a prisão do presidente Nicolás Maduro, após a operação dos EUA na Venezuela, no último sábado, 3, quem assumiu o posto de chefe de governo foi a vice, Delcy Rodriguez, inclusive, com o apoio da Suprema Corte e das Forças Armadas do país.

A questão é que, ao mesmo tempo, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a criação de um grupo para conduzir uma transição política na Venezuela — enquanto isso, empresas norte-americanas teriam o controle do petróleo.

O presidente americano afirmou no último domingo, 4, que os Estados Unidos estão “no comando” da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro, ao mesmo tempo em que lidam com a nova liderança interina em Caracas.