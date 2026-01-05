Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESEJO

Trump mira domínio de mais um território após ataque à Venezuela

Nuuk e Copenhague rejeitam investida contra a Groenlândia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/01/2026 - 12:44 h
Movimentação de Trump é vista como esforço para garantir controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos
Movimentação de Trump é vista como esforço para garantir controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos -

O Primeiro-Ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielssen, repudiou veementemente nesta segunda-feira, 5, as novas investidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela anexação da ilha ártica.

A insistência de Washington em integrar o território estratégico ao domínio americano gerou uma onda de solidariedade europeia e reacendeu temores geopolíticos globais após a recente intervenção militar dos EUA na Venezuela.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A movimentação de Trump é vista como um esforço para garantir o controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos.

Leia Também:

Licitação de R$5 milhões em Queimadas é denunciada por irregularidades
Prefeito diz que demissões em massa foram "coisas pequenas"
Licitação de R$ 13 milhões é suspensa em Barrocas

No último domingo, o presidente americano reforçou que os EUA agora governam a Venezuela e sinalizou que a Groenlândia — território autônomo dinamarquês — é o próximo foco de interesse devido à sua localização estratégica e riquezas minerais inexploradas.

Crise diplomática

A tensão escalou no sábado após uma publicação de Katie Miller, ex-assessora da Comissão para a Eficiência Governamental (DOGE) e atual funcionária do bilionário Elon Musk. Miller publicou um mapa da Groenlândia coberto pela bandeira americana com a legenda "SOON" (Em breve).

A Primeira-Ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, classificou a postagem como "desrespeitosa". "Nosso país não está à venda e nosso futuro não é decidido por publicações em redes sociais", afirmou Frederiksen, lembrando que a Dinamarca é membro da Otan e goza de garantias de segurança da aliança.

Valor do Ártico

O interesse americano não é meramente geográfico. Com o derretimento das geleiras abrindo novas rotas marítimas, a Groenlândia tornou-se um ponto nodal para a defesa e o comércio. A ilha abriga a base de Pituffik (antiga Thule), essencial para o sistema antimísseis dos EUA.

Além disso, a região possui 25 dos 34 minerais fundamentais para a União Europeia, incluindo terras raras. Atualmente, a China também monitora a região, o que levou o governo chinês a instar os EUA a "pararem de usar a 'ameaça chinesa' como desculpa para buscar benefícios pessoais".

Apoio internacional

Líderes europeus cerraram fileiras em torno de Copenhague. Pascal Confavreux, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, declarou que "as fronteiras não podem ser alteradas pela força". Alexander Stubb, presidente da Finlândia, ecoou o sentimento no X: “Ninguém decide por Groenlândia e Dinamarca, exceto Groenlândia e Dinamarca”.

Embora a ilha busque independência, ela ainda depende economicamente de Copenhague, que provê 20% de seu PIB. A infraestrutura local, no entanto, permanece um desafio para a exploração mineral imediata, com condições climáticas adversas e falta de investidores de longo prazo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

artico diplomacia Donald Trump Geopolítica Groenlândia recursos naturais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Movimentação de Trump é vista como esforço para garantir controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Movimentação de Trump é vista como esforço para garantir controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Movimentação de Trump é vista como esforço para garantir controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Movimentação de Trump é vista como esforço para garantir controle de vastas reservas de petróleo e minerais críticos
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x