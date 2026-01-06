Ônibus de excursão de Salvador a Minas Gerais capota e deixa mortos

Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um ônibus de excursão que seguia de Salvador, na Bahia, para Uberlândia, em Minas Gerais, capotou na manhã desta terça-feira, 6, na BR-365, entre Varjão de Minas e Patos de Minas, no Alto Paranaíba, deixando pelo menos três mortos e dezenas de feridos. O acidente ocorreu, por volta das 10h, no km 377, a cerca de 30 quilômetros de Patos de Minas.

Na hora do acidente, chovia muito o que pode ter contribuído para que o veículo derrapasse e atingisse eucaliptos às margens da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que transportava 50 passageiros e dois motoristas, perdeu o controle próximo ao acostamento e capotou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da PRF atenderam a ocorrência. Alguns passageiros ficaram presos dentro do ônibus. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.