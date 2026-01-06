ACIDENTE NA BR
Ônibus de excursão de Salvador a Minas Gerais capota e deixa mortos
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, e além de três mortos, deixou dezenas de feridos
Por Andrêzza Moura
Um ônibus de excursão que seguia de Salvador, na Bahia, para Uberlândia, em Minas Gerais, capotou na manhã desta terça-feira, 6, na BR-365, entre Varjão de Minas e Patos de Minas, no Alto Paranaíba, deixando pelo menos três mortos e dezenas de feridos. O acidente ocorreu, por volta das 10h, no km 377, a cerca de 30 quilômetros de Patos de Minas.
Na hora do acidente, chovia muito o que pode ter contribuído para que o veículo derrapasse e atingisse eucaliptos às margens da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que transportava 50 passageiros e dois motoristas, perdeu o controle próximo ao acostamento e capotou.
Leia Também:
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da PRF atenderam a ocorrência. Alguns passageiros ficaram presos dentro do ônibus. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes