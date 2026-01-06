Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE NA BR

Ônibus de excursão de Salvador a Minas Gerais capota e deixa mortos

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, e além de três mortos, deixou dezenas de feridos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/01/2026 - 18:36 h
Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais
Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais -

Um ônibus de excursão que seguia de Salvador, na Bahia, para Uberlândia, em Minas Gerais, capotou na manhã desta terça-feira, 6, na BR-365, entre Varjão de Minas e Patos de Minas, no Alto Paranaíba, deixando pelo menos três mortos e dezenas de feridos. O acidente ocorreu, por volta das 10h, no km 377, a cerca de 30 quilômetros de Patos de Minas.

Na hora do acidente, chovia muito o que pode ter contribuído para que o veículo derrapasse e atingisse eucaliptos às margens da rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que transportava 50 passageiros e dois motoristas, perdeu o controle próximo ao acostamento e capotou.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Marretadas e suicídio: casal é encontrado morto em residência na Bahia
Turista perde a perna após picada de cobra em cachoeira da Bahia
Governo confirma inauguração da nova Rodoviária de Salvador; veja data

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da PRF atenderam a ocorrência. Alguns passageiros ficaram presos dentro do ônibus. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PRF investiga as circunstâncias do acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Alto Paranaíba BR-365 capotamento Chuva derrapagem eucaliptos feridos investigação MInas Gerais mortos ônibus de excursão passageiros presos patos de minas prf resgate rodovia Salvador samu Uberlândia Varjão de Minas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais
Play

Homem a cavalo escapa de raio na Bahia, após animal recuar; vídeo

Ônibus saiu de Salvador sentido Uberlândia, em Minas Gerais
Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

x