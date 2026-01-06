Turista perde a perna após picada de cobra em cachoeira da Bahia

Suede visitava Cachoeira do Tijuípe, em Serra Grande, quando foi picada - Foto: Reporodução Redes Sociais

Uma turista de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, está internada em estado grave, desde o dia 20 de dezembro de 2025, após ter sido picada por uma cobra venenosa, durante uma visita à Cachoeira do Tijuípe, em Serra Grande, no sul do estado. Sueide Miranda Souza está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, também na região sul.

De acordo com informações de familiares, ela já passou por quatro cirurgias e precisou amputar uma das pernas. Ainda segundo os parentes, o veneno se espalhou e comprometeu outras partes do corpo. O estado de saúde dela, embora considerado grave, segue estável.

A família informou que, diante da gravidade do quadro, a jovem precisa de doação de sangue e pede que quem puder procure uma unidade da Hemoba (Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia ) mais próxima, informando o nome Sueide Miranda Souza e o Hospital Costa do Cacau.

Negligência

Os familiares afirmam que houve falhas no atendimento logo após o ataque da cobra. Segundo eles, a vítima não recebeu ajuda adequada no local, mesmo estando em situação grave e com risco de morte.

Diante disso, a família avalia entrar com medidas legais contra a administração da cachoeira para apurar responsabilidades. A intenção é evitar que outras pessoas passem pelo mesmo tipo de situação em um local turístico bastante frequentado.