Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Governo confirma inauguração da nova Rodoviária de Salvador; veja data

Funcionamento pleno da nova rodoviária está previsto para o dia seguinte à inauguração

Luan Julião e Cássio Moreira

Por Luan Julião e Cássio Moreira

06/01/2026 - 15:37 h | Atualizada em 06/01/2026 - 15:48
Fachada da nova Rodoviária de Salvador
Fachada da nova Rodoviária de Salvador -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou que a nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, na saída da capital, pode ser inaugurada no próximo dia 19, com funcionamento pleno previsto para o dia 20, dia seguinte à inauguração. A confirmação foi feita nesta segunda-feira, 6, ao detalhar o cronograma de entrega do equipamento.

Segundo o governador, a expectativa é receber as chaves da nova rodoviária na próxima segunda, após a conclusão de uma vistoria técnica realizada por uma equipe do governo do Estado. Jerônimo ressaltou que a entrega só será efetivada se a obra estiver de acordo com o padrão estabelecido no contrato de obra pronta.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula tem data para visitar Salvador e pode antecipar debate político
Trump volta atrás e retira grave acusação contra Maduro
“Preso por meme?”: Nikolas ironiza esquerda após pedido de investigação

"Hoje mandei uma equipe lá, não vi o relatório ainda, que foi ao meio-dia. A minha expectativa é que, ao terminar aqui, eu vá receber o relatório e, estando tudo certo, eu vou lá na segunda-feira, 12, receber as chaves. Mas só recebo se estiver dentro do padrão do contrato de obra pronta. Se tiver tudo OK, dia 19 a gente inaugura e dia 20 abrimos as portas da nova rodoviária."

A nova Rodoviária de Salvador é considerada um dos principais equipamentos de mobilidade do estado e deve substituir o atual terminal, ampliando a capacidade de atendimento aos passageiros, além de oferecer mais conforto, segurança e infraestrutura para usuários e trabalhadores do transporte intermunicipal e interestadual.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

inauguração infraestrutura Jerônimo Rodrigues Mobilidade Urbana Rodoviária de Salvador Transporte Intermunicipal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fachada da nova Rodoviária de Salvador
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Fachada da nova Rodoviária de Salvador
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Fachada da nova Rodoviária de Salvador
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Fachada da nova Rodoviária de Salvador
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

x