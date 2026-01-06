Governo confirma inauguração da nova Rodoviária de Salvador; veja data

Fachada da nova Rodoviária de Salvador - Foto: Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), confirmou que a nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, na saída da capital, pode ser inaugurada no próximo dia 19, com funcionamento pleno previsto para o dia 20, dia seguinte à inauguração. A confirmação foi feita nesta segunda-feira, 6, ao detalhar o cronograma de entrega do equipamento.

Segundo o governador, a expectativa é receber as chaves da nova rodoviária na próxima segunda, após a conclusão de uma vistoria técnica realizada por uma equipe do governo do Estado. Jerônimo ressaltou que a entrega só será efetivada se a obra estiver de acordo com o padrão estabelecido no contrato de obra pronta.

"Hoje mandei uma equipe lá, não vi o relatório ainda, que foi ao meio-dia. A minha expectativa é que, ao terminar aqui, eu vá receber o relatório e, estando tudo certo, eu vou lá na segunda-feira, 12, receber as chaves. Mas só recebo se estiver dentro do padrão do contrato de obra pronta. Se tiver tudo OK, dia 19 a gente inaugura e dia 20 abrimos as portas da nova rodoviária."

A nova Rodoviária de Salvador é considerada um dos principais equipamentos de mobilidade do estado e deve substituir o atual terminal, ampliando a capacidade de atendimento aos passageiros, além de oferecer mais conforto, segurança e infraestrutura para usuários e trabalhadores do transporte intermunicipal e interestadual.