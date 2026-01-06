“Preso por meme?”: Nikolas ironiza esquerda após pedido de investigação

- Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu com ironia ao pedido do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), para que a Polícia Federal (PF) o investigue sob a acusação de incentivar uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil.

O pedido tem como base uma montagem publicada pelo bolsonarista nas redes sociais, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece sendo segurado por dois militares norte-americanos.

A imagem faz referência à prisão do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Ao comentar a solicitação de investigação nesta terça-feira, 6, Nikolas ironizou a iniciativa.

“Maduro não deve ser preso por ser um ditador, mas eu devo ser preso por um meme”, escreveu o deputado na rede social X (antigo Twitter).

