Trump volta atrás e retira grave acusação contra Maduro

Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela - Foto: Federico Parra | AFP

O governo Donald Trump recuou da acusação feita contra Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, de que ele seria líder do Cartel de Los Soles, apontado como responsável pelo tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos.

Nos últimos meses, a Casa Branca usou da acusação para justificar o tensionamento com Nicolás Maduro. Após a captura do político, no último final de semana, o governo americano atribuiu a ele crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Durante a primeira audiência de custódia, na segunda-feira, 5, Maduro negou as acusações e se declarou inocente, afirmando ainda ser um prisioneiro de guerra por parte dos Estados Unidos.

De acordo com o novo documento divulgado pela Justiça dos EUA, Maduro agora responde por "participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção deenriquecimento a partir do tráfico de drogas".

"O réu Nicolás Maduro Moros, assim como o ex-presidente Chávez antes dele, participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual as elites poderosas da Venezuela se enriquecem por meio do tráfico de drogas e da proteção de seus parceiros traficantes", diz trecho do documento divulgado pelo Departamento de Justiça.

Nova presidente toma posse

Também na segunda, 5, Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, tomou posse como presidente da Venezuela. No discurso, ela citou seu antecessor e aliado no cargo, afirmando que ele foi vítima de um sequestro por parte dos EUA.

"Venho com dor pelo sequestro de dois heróis que temos como reféns nos Estados Unidos [...] Venho também com honra jurar em nome de todos os venezuelanos", disparou a nova presidente do país.

