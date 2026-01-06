Menu
POLÍCIA
VANDALISMO

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Câmeras de segurança instaladas na região registraram toda a ação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/01/2026 - 19:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho
-

Uma viatura da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) foi depredada na madrugada desta segunda-feira (1º) após ser atingida por pedras arremessadas por dois homens no Largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, no Centro Histórico da capital baiana.

Câmeras de segurança instaladas na região registraram toda a ação. Nas imagens, os dois suspeitos aparecem discutindo entre si. Durante a confusão, um deles passa a arremessar pedras e o veículo oficial acaba sendo atingido. Em seguida, um dos homens corre atrás do outro, enquanto a viatura permanece danificada no local.

O episódio aconteceu em um dos pontos turísticos mais movimentados de Salvador, que recebe moradores e visitantes diariamente.

O que diz a guarda?

A Guarda Civil Municipal registrou a ocorrência na delegacia. O caso será investigado em conjunto com a Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pela depredação.

"Informamos que uma viatura da Guarda Civil Municipal, estacionada no centro histórico, foi atingida por uma pedra, resultando na quebra do vidro. Estamos apurando imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias exatas do incidente e identificar os autores. Informações preliminares indicam que o ocorrido está relacionado a uma briga entre duas pessoas nas proximidades."

x