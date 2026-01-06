Menu
INVESTIGAÇÃO

Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado

De acordo com a PM, a vítima foi abordada no momento em que entrava no próprio carro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

06/01/2026 - 22:24 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado
-

Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 6. Três homens participaram da ação criminosa, e um deles estava armado.

De acordo com a Polícia Miliar, a vítima tinha acabado de fazer compras e estava entrando em seu carro quando foi abordada. Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que a mulher se aproxima do veículo com uma sacola.

Assim que destrava a porta, um dos suspeitos sai de outro carro estacionado ao lado, aponta uma arma e a rende. Em seguida, os criminosos entram no carro da vítima e deixam o local levando a mulher.

Vítima foi localizada em Osasco

Pouco tempo depois, o carro utilizado pelos assaltantes foi encontrado na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima também foi localizada nas proximidades, segundo a PM.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher, e a identidade dela não foi divulgada. Os suspeitos continuam foragidos.

Ver todas

x