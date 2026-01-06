INVESTIGAÇÃO
Mulher é sequestrada em estacionamento de supermercado
De acordo com a PM, a vítima foi abordada no momento em que entrava no próprio carro
Por Leilane Teixeira
Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 6. Três homens participaram da ação criminosa, e um deles estava armado.
De acordo com a Polícia Miliar, a vítima tinha acabado de fazer compras e estava entrando em seu carro quando foi abordada. Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que a mulher se aproxima do veículo com uma sacola.
Assim que destrava a porta, um dos suspeitos sai de outro carro estacionado ao lado, aponta uma arma e a rende. Em seguida, os criminosos entram no carro da vítima e deixam o local levando a mulher.
Vítima foi localizada em Osasco
Pouco tempo depois, o carro utilizado pelos assaltantes foi encontrado na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima também foi localizada nas proximidades, segundo a PM.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher, e a identidade dela não foi divulgada. Os suspeitos continuam foragidos.
