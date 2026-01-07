POLÍCIA
Homem é preso após marcar encontro com adolescente de 13 anos
Mãe se passou pela filha em mensagens para acionar polícia
Por Victoria Isabel
Um homem de 32 anos foi preso por estupro de vulnerável após marcar um encontro no cinema com uma menina de 13 anos, no Rio de Janeiro. O caso foi descoberto pela mãe da adolescente após o suspeito enviar mensagem para a vítima.
O primeiro contato foi Um "oi", seguido de um "boa tarde" no WhatsApp. A menina estranhou a mensagem e procurou a mãe, que percebeu que o homem se tratava de um dos pais de um colega de escola da filha.
Segundo as investigações, o homem pegou o contato da menina no telefone do filho, sem que ele soubesse. No segundo contato com a menina, o homem enviou conteúdo sexual. A mãe da adolescente decidiu então responder como se fosse a filha para poder acionar a polícia.
"Tudo que ela recebe no celular dela é espelhado no meu computador. Ele começou a mandar propostas de dinheiro, em troca dela fazer favores sexuais e mandou fotos e mandou fotos dele", relatou a mulher em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.
Leia Também:
Para confirmar a identidade do suspeito, a mãe - ainda se fazendo passar pela menina - aceitou um PIX. Assim, ela conseguiu o nome completo dele. Em seguida ela avisou a polícia.
O homem, de 32 anos, acreditava que estava marcando um encontro com a adolescente, no entanto, a polícia já havia assumido o controle da situação. Os agentes foram até o ponto combinado, no lugar da jovem, e fizeram a prisão em flagrante. Ele foi preso no cinema de um shopping, na Baixada Fluminense.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes