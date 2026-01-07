Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso após marcar encontro com adolescente de 13 anos

Mãe se passou pela filha em mensagens para acionar polícia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/01/2026 - 8:27 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso após marcar encontro com adolescente de 13 anos
-

Um homem de 32 anos foi preso por estupro de vulnerável após marcar um encontro no cinema com uma menina de 13 anos, no Rio de Janeiro. O caso foi descoberto pela mãe da adolescente após o suspeito enviar mensagem para a vítima.

O primeiro contato foi Um "oi", seguido de um "boa tarde" no WhatsApp. A menina estranhou a mensagem e procurou a mãe, que percebeu que o homem se tratava de um dos pais de um colega de escola da filha.

Segundo as investigações, o homem pegou o contato da menina no telefone do filho, sem que ele soubesse. No segundo contato com a menina, o homem enviou conteúdo sexual. A mãe da adolescente decidiu então responder como se fosse a filha para poder acionar a polícia.

"Tudo que ela recebe no celular dela é espelhado no meu computador. Ele começou a mandar propostas de dinheiro, em troca dela fazer favores sexuais e mandou fotos e mandou fotos dele", relatou a mulher em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Para confirmar a identidade do suspeito, a mãe - ainda se fazendo passar pela menina - aceitou um PIX. Assim, ela conseguiu o nome completo dele. Em seguida ela avisou a polícia.

O homem, de 32 anos, acreditava que estava marcando um encontro com a adolescente, no entanto, a polícia já havia assumido o controle da situação. Os agentes foram até o ponto combinado, no lugar da jovem, e fizeram a prisão em flagrante. Ele foi preso no cinema de um shopping, na Baixada Fluminense.

x