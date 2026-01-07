Menu
VIOLÊNCIA

Homem executado com tiros no rosto é arremessado de carro em Salvador

Polícia investiga suspeita de execução e desova de corpo

Luan Julião

Por Luan Julião

07/01/2026 - 13:00 h
Caso aconteceu na Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva, no bairro do Trobogy, em Salvador
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta terça-feira, 6, na Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva, no bairro do Trobogy, em Salvador. A vítima apresentava diversas marcas de disparos de arma de fogo, principalmente no rosto, o que indica uma possível execução.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, há indícios de que o homem tenha sido arremessado de um veículo em movimento que trafegava pela via. A hipótese inicial é de que o homicídio tenha ocorrido em outro local e que o corpo tenha sido posteriormente desovado na região onde foi encontrado.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência por meio de nota. Segundo a corporação, equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na avenida quando avistaram um homem caído ao solo, já sem sinais vitais e com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Os policiais isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a identidade da vítima.

x