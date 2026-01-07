POLÍCIA
Homem tenta fugir de delegacia e causa correria no centro de Salvador
Homem havia sido preso horas antes por roubo e resistiu à primeira abordagem policial
Por Luan Julião
Um homem de 18 anos protagonizou uma tentativa de fuga na Central de Flagrantes, no Complexo de Delegacias dos Barris, no centro de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 7, causando correria nas ruas do entorno da unidade policial. O suspeito foi recapturado momentos depois e segue sob custódia.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto, resistência e desacato. Ele havia sido encaminhado à Central de Flagrantes por policiais militares, após furtar uma bicicleta no bairro de Narandiba.
Ainda segundo a ocorrência, já na unidade policial, o investigado agrediu física e verbalmente servidores, conseguiu se desvencilhar das algemas e fugiu do local. A ação provocou mobilização imediata das forças de segurança e tensão na região.
Equipes policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar e recapturar o suspeito pouco tempo depois. Após ser novamente contido, ele foi reconduzido à Central de Flagrantes, onde permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.
