POLÍCIA
POLÍCIA

Homem tenta fugir de delegacia e causa correria no centro de Salvador

Homem havia sido preso horas antes por roubo e resistiu à primeira abordagem policial

Luan Julião

Por Luan Julião

07/01/2026 - 14:11 h | Atualizada em 07/01/2026 - 17:16
Homem foge da polícia mas é preso novamente
Um homem de 18 anos protagonizou uma tentativa de fuga na Central de Flagrantes, no Complexo de Delegacias dos Barris, no centro de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 7, causando correria nas ruas do entorno da unidade policial. O suspeito foi recapturado momentos depois e segue sob custódia.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de furto, resistência e desacato. Ele havia sido encaminhado à Central de Flagrantes por policiais militares, após furtar uma bicicleta no bairro de Narandiba.

Ainda segundo a ocorrência, já na unidade policial, o investigado agrediu física e verbalmente servidores, conseguiu se desvencilhar das algemas e fugiu do local. A ação provocou mobilização imediata das forças de segurança e tensão na região.

Equipes policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar e recapturar o suspeito pouco tempo depois. Após ser novamente contido, ele foi reconduzido à Central de Flagrantes, onde permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Fuga Polícia prisão

x