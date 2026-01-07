Menu
BRASIL
REPERCUTIU

Caso Eliza Samudio: viagem à Europa teria ligação com Cristiano Ronaldo

Em maio de 2007, Eliza esteve em Portugal pela primeira vez

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/01/2026 - 9:22 h
O caso Eliza Samudio voltou aos holofotes após a repercussão em torno da descoberta de um passaporte dela em Portugal nos últimos dias. Depois disso, alguns detalhes da vida da modelo antes de seu desaparecimento vieram à tona, como um possível affair que ela teria vivido com o jogador Cristiano Ronaldo.

Em maio de 2007, Eliza esteve em Portugal pela primeira vez. Registros oficiais apontam que ela entrou no país por Lisboa, no dia 1º daquele mês. Na época, a modelo afirmou à imprensa que a viagem tinha como objetivo conhecer o atacante português, que vivia grande fase no futebol europeu.

O suposto envolvimento ganhou visibilidade após Eliza conceder entrevistas confirmando que teve um breve envolvimento com Cristiano Ronaldo e deu uns “beijinhos” no jogador. Ela contou que os dois chegaram a trocar mensagens e se envolveram amorosamente. O jogador, no entanto, nunca se manifestou publicamente sobre o assunto.

Eliza voltou à Europa em outras ocasiões entre 2008 e o início de 2009 e esteve presente em partidas disputadas por Cristiano Ronaldo. Na época, isso reforçou os rumores sobre a proximidade entre os dois.

Goleiro Bruno faz publicação após passaporte de Eliza ser encontrado
Caso Eliza Samudio: filme traz revelações chocantes sobre morte
Consulado do Brasil em Lisboa recebeu passaporte de Eliza Samudio

Passaporte encontrado em Portugal

Na sexta-feira, 2, o Consulado-Geral do Brasil em Portugal confirmou o recebimento de um passaporte antigo em nome de Eliza Silva Samudio, achado em um apartamento localizado no país europeu. O caso foi comunicado ao Itamaraty, em Brasília.

“O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informa que recebeu o passaporte em questão na sexta-feira, dia 2. No mesmo dia, realizou consulta oficial ao Itamaraty em Brasília sobre qual destinação dar ao documento e aguarda resposta”, informa.

O documento encontrado apresenta registro de entrada em Portugal, em 2007, sem anotação formal de saída do país. As autoridades brasileiras ainda não divulgaram detalhes sobre a análise do passaporte.

O crime

Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem. Ela foi considerada morta, aos 25 anos, após suspeitos assumirem o assassinato.

O caso ganhou repercussão em todo o país devido à participação de Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo e mandante do crime. O atleta foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado também de Bruninho, filho dos dois. A condenação aconteceu em março de 2013.

Eliza era amante de Bruno e o relacionamento entre eles começou em 2009. Em maio daquele mesmo ano, a modelo descobriu que estava grávida do goleiro. Além do atleta, outras pessoas também foram apontadas como envolvidos no crime, entre eles Macarrão, melhor amigo de Bruno, e Bola, ex-policial militar.

x