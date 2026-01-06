Caso Eliza Samudio: filme traz revelações chocantes sobre morte

Eliza Samudio foi assassinada em 2010 - Foto: Divulgação | Netflix

O caso de Eliza Samudio voltou aos holofotes depois que um passaporte da mulher foi encontrado em um hotel em Portugal. Ela foi assassinada em 2010, no Brasil, e o ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado por homicídio e outros crimes relacionados ao caso.

A morte de Eliza foi um crime que gerou grande repercussão nacional. O documentário ‘A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio’, lançado em 2024 pela Netflix, desmembra o caso.

Mesmo 14 anos após o crime, uma das questões que seguem sem resposta é onde estaria o corpo de Eliza Samudio. Bruno e seus comparsas, Macarrão e Bola, confessaram o crime, mas os restos mortais da jovem nunca foram achados.

Na produção, a mãe de Eliza, Sonia, lê o atestado de óbito, que diz que o corpo não foi encontrado. “O corpo está insepulto, pois ocultado o cadáver”, registra o documento.

A juíza e o delegado responsável pela investigação detalham os motivos que levaram à condenação dos envolvidos, mesmo sem a prova material. “Mesmo não havendo corpo, a materialidade do crime pode ser comprovada de maneira indireta, com provas periciais e provas testemunhais”, explica a juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues.

Assista ao trailer A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio :

Passaporte encontrado em Portugal

Na sexta-feira, 2, o Consulado-Geral do Brasil em Portugal confirmou o recebimento de um passaporte antigo em nome de Eliza Silva Samudio, achado em um apartamento localizado no país europeu. O caso foi comunicado ao Itamaraty, em Brasília.

“O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informa que recebeu o passaporte em questão na sexta-feira, dia 2. No mesmo dia, realizou consulta oficial ao Itamaraty em Brasília sobre qual destinação dar ao documento e aguarda resposta”, informa.

O documento encontrado apresenta registro de entrada em Portugal, em 2007, sem anotação formal de saída do país. As autoridades brasileiras ainda não divulgaram detalhes sobre a análise do passaporte.

O crime

Eliza Samudio desapareceu em 4 de junho de 2010, quando comunicou para amigos que faria uma viagem. Ela foi considerada morta, aos 25 anos, após suspeitos assumirem o assassinato.

O caso ganhou repercussão em todo o país devido à participação de Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo e mandante do crime. O atleta foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado também de Bruninho, filho dos dois. A condenação aconteceu em março de 2013.

Eliza era amante de Bruno e o relacionamento entre eles começou em 2009. Em maio daquele mesmo ano, a modelo descobriu que estava grávida do goleiro. Além do atleta, outras pessoas também foram apontadas como envolvidos no crime, entre eles Macarrão, melhor amigo de Bruno, e Bola, ex-policial militar.