Goleiro Bruno faz publicação após passaporte de Eliza ser encontrado

Ex-goleiro Bruno - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio, fez uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 6, após a divulgação de que um passaporte atribuído a ela teria sido encontrado em Portugal.

Eliza foi morta em 2010, aos 25 anos, após informar amigos de que faria uma viagem. Desde então, seu corpo nunca foi localizado. Ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Bruno, com quem teve um filho, conhecido como “Bruninho”, hoje com 15 anos.

Na publicação, Bruno aparece à beira de uma piscina e escreveu na legenda: “De olho no lance”.

Em março de 2013, o ex-jogador do Flamengo foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele obteve progressão para o regime semiaberto em julho de 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.