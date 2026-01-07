Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Goleiro Bruno faz publicação após passaporte de Eliza ser encontrado

Passaporte de Eliza Samudio foi encontrado em uma residência de Portugal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/01/2026 - 9:06 h
Ex-goleiro Bruno
Ex-goleiro Bruno -

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio, fez uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 6, após a divulgação de que um passaporte atribuído a ela teria sido encontrado em Portugal.

Eliza foi morta em 2010, aos 25 anos, após informar amigos de que faria uma viagem. Desde então, seu corpo nunca foi localizado. Ela mantinha um relacionamento extraconjugal com Bruno, com quem teve um filho, conhecido como “Bruninho”, hoje com 15 anos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na publicação, Bruno aparece à beira de uma piscina e escreveu na legenda: “De olho no lance”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 𝐆𝐨𝐥𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 (@oficialbrunogoleiro)

Em março de 2013, o ex-jogador do Flamengo foi condenado a 22 anos e três meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele obteve progressão para o regime semiaberto em julho de 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno Eliza Samudio Futebol HOMICÍDIO

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-goleiro Bruno
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Ex-goleiro Bruno
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Ex-goleiro Bruno
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Ex-goleiro Bruno
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x