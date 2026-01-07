Carga de R$ 200 mil em salsichas, roubada pelo TCP é recuperada

Foto ilustrativa - Foto: Ascom / Sefaz

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) conseguiram recuperar, nesta quarta-feira, 7, um caminhão roubado que transportava uma carga de salsichas avaliada em cerca de R$ 200 mil. A ação aconteceu durante mais uma etapa da Operação Torniquete, voltada ao combate a crimes patrimoniais ligados ao transporte de cargas.

O veículo foi localizado e interceptado na Avenida Brasil, nas proximidades do Complexo da Maré, após equipes da Polícia Civil serem avisadas por seguranças de uma empresa de escolta sobre o roubo ocorrido momentos antes na via expressa. Diante da informação, os investigadores intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram localizar o caminhão.

No interior da cabine, os policiais encontraram um homem, que acabou preso em flagrante. Durante a abordagem, o suspeito tentou resistir, entrou em luta corporal com os agentes e ainda tentou tomar a arma de um dos policiais, mas foi contido, imobilizado e algemado. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Em depoimento, o homem confessou que a carga seria levada para o interior da Comunidade Vila do João, área situada no Complexo da Maré e apontada como dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

A ocorrência faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como foco a repressão aos crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos. Segundo a Polícia Civil, esse tipo de delito é utilizado para financiar atividades de facções criminosas, sustentar disputas territoriais e garantir recursos para familiares de integrantes do crime organizado, estejam eles presos ou em liberdade.

Desde o início da operação, em setembro de 2024, mais de 735 pessoas já foram presas. No mesmo período, as forças de segurança recuperaram cargas e veículos avaliados em quase R$ 45 milhões, além de promover o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 70 milhões. As ações seguem de forma contínua em diferentes pontos da capital e da região metropolitana.