Boato de toque de recolher espalha medo em destino turístico da Bahia

Mensagens e vídeos que circulam nas redes sociais têm causado medo entre moradores e turistas em Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia. Os conteúdos afirmam que a região está vivendo um toque de recolher imposto por criminosos após um suposto tiroteio.

As mensagens, compartilhadas, principalmente, por aplicativos de conversa, falam em violência, ameaças e ordens para que visitantes fiquem recolhidos ou saiam da vila. Informações preliminares dão conta de que os vídeos e os relatos são antigos e mostram situações ocorridas em maio de 2025, quando houve, de fato, um momento de tensão na região e teriam voltado a circular agora, em janeiro.

Por meio das redes sociais, nesta terça-feira, 6, a Polícia Militar da Bahia negou a informação e disse que o órgão segue atento e atuante na região.

"A Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul e do 8º Batalhão de Polícia Militar, nega veementemente a existência de qualquer tipo de “toque de recolher” imposto por grupos criminosos no distrito de Caraíva, município de Porto Seguro.

A PMBA esclarece que não há restrições à circulação de moradores, comerciantes ou turistas por determinação do tráfico de drogas. Informações nesse sentido não procedem e contribuem para a disseminação de boatos e insegurança injustificada.

Ressalta-se que o policiamento em Caraíva encontra-se ativo e presente, com ações ostensivas e preventivas, além de monitoramento constante da área, visando à manutenção da ordem pública, à segurança da população local e à tranquilidade dos visitantes. Ademais, o distrito conta com policiamento diário, além de policiais de reforço da Operação Verão, bem como guarnições de policiamento especializado, com efetivo da Companhia Independente de Policiamento Especializado - Mata Atlântica (CAEMA), da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental - CIPPA/Porto Seguro e da RONDESP Extremo Sul.

A Polícia Militar permanece atuando de forma firme e integrada, reforçando seu compromisso com a preservação da paz social e orienta que qualquer situação suspeita seja comunicada imediatamente pelos canais oficiais de ocorrências.

PMBA, uma Força a serviço do cidadão!"