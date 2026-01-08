Suspeita de matar mulher na frente do filho na Bahia seguirá presa

- Foto: Reprodução

Suspeita de matar a ex-namorada do companheiro a facadas, Valéria Maria Jesus, de 33 anos, teve a prisão mantida, após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 7, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A mulher é acusada de matar Kelli Amorim Ribeiro, de 28 anos, na frente do filho, na última sexta-feira, 2. A principal linha de investigação aponta que a suspeita tinha ciúmes da vítima.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sobre a prisão

Valéria foi presa em flagrante, no mesmo dia do assassinato. Após isolar a área, policiais localizaram o carro da suspeita nas proximidades. A mãe dela estava no veículo e informou o local onde a filha poderia estar.

A mulher foi encontrada em uma casa no mesmo bairro e confessou o crime aos militares. Ela foi levada ao Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, para onde retornou após a decisão da audiência de custódia.

Relembre o crime

Kelli Amorim Ribeiro foi morta a golpes de faca dentro da casa onde morava, em Vitória da Conquista, na sexta-feira (2). O crime aconteceu no bairro Patagônia e foi presenciado pelo filho da vítima, uma criança de três anos.

A mulher foi encontrada já sem vida por equipes da Polícia Militar (PM). A principal suspeita do assassinato é Valéria, que já foi apontada como amiga de Kelli mas, que agora, tem um relacionamento com o ex-companheiro da vítima.

Segundo relatos, as duas tiveram uma discussão no dia anterior ao crime.