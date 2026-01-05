POLÍCIA
VÍDEO: Mulher é esfaqueada e morta por ex-namorado no meio da rua
Crime ocorreu um ano após vitima denunciar violência doméstica
Por Victoria Isabel
Uma mulher de 39 anos morreu na manhã deste domingo, 4, após ser esfaqueada pelo ex-namorado na noite anterior, na Rua dos Tapes, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 23h40 de sábado, 3, e foi registrado por câmeras de segurança.
A vítima, Carla Carolina Miranda da Silva, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital das Clínicas da USP, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ela foi atingida por cinco golpes de faca.
O autor do crime, José Vilson Ferreira, de 29 anos, ex-companheiro da vítima, fugiu após o ataque, mas foi preso cerca de 12 horas depois. Ele foi indiciado por feminicídio e descumprimento de medida protetiva.
De acordo com a Polícia Civil, Carla já havia denunciado o homem por violência doméstica quase um ano antes do crime e possuía medida protetiva em vigor, que proibia a aproximação do agressor. As imagens analisadas pela investigação mostram que o suspeito aguardou a vítima escondido atrás de um veículo antes de atacá-la em via pública.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e segue sob investigação.
