VÍDEO: Mulher é esfaqueada e morta por ex-namorado no meio da rua

Uma mulher de 39 anos morreu na manhã deste domingo, 4, após ser esfaqueada pelo ex-namorado na noite anterior, na Rua dos Tapes, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 23h40 de sábado, 3, e foi registrado por câmeras de segurança.

A vítima, Carla Carolina Miranda da Silva, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital das Clínicas da USP, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ela foi atingida por cinco golpes de faca.

O autor do crime, José Vilson Ferreira, de 29 anos, ex-companheiro da vítima, fugiu após o ataque, mas foi preso cerca de 12 horas depois. Ele foi indiciado por feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, Carla já havia denunciado o homem por violência doméstica quase um ano antes do crime e possuía medida protetiva em vigor, que proibia a aproximação do agressor. As imagens analisadas pela investigação mostram que o suspeito aguardou a vítima escondido atrás de um veículo antes de atacá-la em via pública.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e segue sob investigação.