Pai asfixia e mata filho de 2 anos após ver foto da ex com namorado
Homem asfixiou a criança sob o pretexto de dar abraço de despedida
Por Victoria Isabel
Um homem identificado como Rairo Andrey Borges Lemos, de 21 anos, confessou à Polícia Civil que matou o próprio filho, de 2 anos, no município de Sorriso, no Mato Grosso. Ele foi preso na sexta-feira, 2, e passou por audiência de custódia neste domingo, 4, quando a Justiça decidiu converter a prisão em preventiva.
Conforme as investigações, o suspeito admitiu ter sufocado a criança sob o pretexto de lhe dar um abraço e, em seguida, tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido por vizinhos. O bebê chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que realizou cerca de 30 minutos de tentativas de reanimação, mas não resistiu.
Em depoimento, Rairo Andrey afirmou que o crime teria sido motivado por ódio, após ver uma foto da ex-companheira, mãe do menino, ao lado de um amigo, com quem ela teria iniciado um relacionamento. As informações são do g1 local.
Após o assassinato, o homem tentou tirar a própria vida, mas moradores da região desconfiaram de barulhos no telhado, chamaram pelo suspeito e, sem resposta, invadiram a quitinete. Ele foi encontrado ao lado do bebê e de uma carta de despedida.
Em um dos trechos da carta apreendida, o homem escreveu: "Não vou tá aqui pra ver você [com] outra pessoa meu coração não aguenta".
