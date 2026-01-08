Menu
POLÍCIA

Homem é executado a tiros a poucos metros de delegacia em Salvador

Vítima não foi identificada e foi encontrada sem camisa na manhã desta quinta-feira, 8

Luan Julião

Por Luan Julião

08/01/2026 - 13:38 h
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime. -

Um homem foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira, 8, no bairro de Itapuã, em Salvador. O crime aconteceu em uma área bastante movimentada da capital baiana e chamou a atenção pelo grau de violência empregado.

A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, foi encontrada sem camisa e usando uma bermuda branca. A grande quantidade de tiros reforça a suspeita de execução. O corpo foi localizado por populares na Rua Aristides Milton, a poucos metros da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), o que causou ainda mais repercussão entre moradores e comerciantes da região.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes do 32º Batalhão (BPM) foram acionadas por moradores para verificar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais constataram o homicídio e isolaram a área para preservar a cena do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. A autoria e a motivação do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil, que ficará responsável pelas apurações do caso.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.

